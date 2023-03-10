Rusya'dan flaş iddia: Türkiye askıya aldı

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği ve Ticaret Temsilciliği yaptırımlara tabi ürünlerin Türkiye üzerinden transit geçişi konusunda yaşanan aksaklıkları çözmek için Türk yetkililerle temasta olduklarını duyurdu. Elçilikten yapılan açıklamada "Şu anda aksamanın nedenini anlamak için Türk yetkililerle temas halindeyiz. Sorunun en kısa zamanda çözülmesini umuyoruz," ifadelerine yer verildi.



Öte yandan Business FM, Türk gümrük yetkililerinin Rusya'ya transit giden malların geçişinde yaşanan aksaklıkların 3 gün içerisinde giderileceği sözü verdiğini yazıyor. Habere göre yaşanan aksaklığın ardında Avrupa Birliği'nin kabul ettiği 10. yaptırım paketiyle ilgili bazı teknik sorunlar var.



Dün Kommersant'ın radyo yayınında, "Batı tarafından yaptırım uygulanan malların Türkiye üzerinden Rusya'ya reeksportunun askıya alındığı" haberi duyurulmuştu.

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