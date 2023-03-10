  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yargıtay kararı bozdu! Sebebini öğrenince çok şaşıracaksınız

Karadeniz'de gizemli İHA! Hipersonik füze ateşlenince Sinop semalarında uçmaya başladı

Tarihi seçim için tarihi gün! Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim kararına imzayı attı

Mehmet Sevigen'den Millet İttifakı'na deprem tepkisi: Ben o dört günü unutmuyorum!

AGD'den "Mücahid Kılıçdaroğlu" ifadelerine tepki

İngiliz Economist dergisi: Muhalefet seçime 70 gün kala olabilecek en kötü adayı seçti

Yunanistan resmen itiraf etti: Kemal Kılıçdaroğlu kazanırsa bunlar olacak

Sadece 2 ay süren bile var! İşte Türkiye'nin koalisyon krizleri

PKK'nın siyasi uzantısı demediler! HDP'ye teslim oldular

Masadan kalkmıştı! Erdoğan ile dün görüşen Ergün Atalay'dan yeni asgari ücret açıklaması
Ekonomi Rusya'dan flaş iddia: Türkiye askıya aldı
Ekonomi

Rusya'dan flaş iddia: Türkiye askıya aldı

Batı tarafından yaptırım uygulanan malların Türkiye üzerinden Rusya'ya reeksportunun askıya alındığı yönündeki iddialar üzerine Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden hamle geldi.

Yeniakit Publisher
2023-03-10 16:40:00 -
Rusya'dan flaş iddia: Türkiye askıya aldı

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği ve Ticaret Temsilciliği yaptırımlara tabi ürünlerin Türkiye üzerinden transit geçişi konusunda yaşanan aksaklıkları çözmek için Türk yetkililerle temasta olduklarını duyurdu. Elçilikten yapılan açıklamada "Şu anda aksamanın nedenini anlamak için Türk yetkililerle temas halindeyiz. Sorunun en kısa zamanda çözülmesini umuyoruz," ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Business FM, Türk gümrük yetkililerinin Rusya'ya transit giden malların geçişinde yaşanan aksaklıkların 3 gün içerisinde giderileceği sözü verdiğini yazıyor. Habere göre yaşanan aksaklığın ardında Avrupa Birliği'nin kabul ettiği 10. yaptırım paketiyle ilgili bazı teknik sorunlar var.

Dün Kommersant'ın radyo yayınında, "Batı tarafından yaptırım uygulanan malların Türkiye üzerinden Rusya'ya reeksportunun askıya alındığı" haberi duyurulmuştu.

Turkrus

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23