Rusya’dan flaş Hakan Fidan iddiası! Tüm dünyaya böyle duyurdular

Rus haber ajansı TASS, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Rusya'ya ziyarette bulunacağını doğrulayarak görüşmeyle, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin yeniden canlandırılması için İstanbul'da bir toplantı yapılmasının amaçlandığını yazdı.

TASS, diplomatik bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Bakan Fidan'ın Moskova'da yapacağı görüşmelerin, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin tarafları arasında artık feshedilmiş olan tahıl anlaşmasının yeniden canlandırılması için İstanbul'da bir toplantı yapılması ihtimalini netleştireceğini duyurdu.

"İstanbul'da toplantı yapılması ihtimali netleşecek"

TASS'a konuşan diplomatik kaynak, "Ankara tahıl koridorunun işlevsel ve etkili olduğunu kanıtladığına ve bunun bir alternatifi olmadığına inanıyor. Halihazırda Birleşmiş Milletler, Rusya ve Ukrayna ile çeşitli düzeylerde görüşmeler devam ediyor ve Türk Dışişleri Bakanı'nın Moskova'daki temaslarının ardından İstanbul'da bir toplantı yapılması ihtimali daha da netleşecek" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı: Lavrov ile Fidan, yakın zamanda görüşecek

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da TASS'a yaptığı açıklamada, Bakan Fidan ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov arasında yakın zamanda Moskova’da görüşme yapılacağını bildirdi.

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Fidan’ın Moskova’yı ziyaret etmesinin beklendiğini belirten Zaharova, “Rus ve Türk dışişleri bakanları yakın zamanda Moskova’da görüşme gerçekleştirecekler" ifadesini kullandı.

Putin ile Erdoğan bir araya gelecek

Diplomatik kaynaklara göre, Fidan'ın ziyareti, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında 4 Eylül'de Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki Soçi kentinde yapılacak görüşmelerden önce gerçekleşecek.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından savaşın küresel gıda fiyatları üzerindeki etkisini azaltmak için Birleşmiş Milletler (BM) ve Türkiye'nin girişimiyle 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması imzalanmıştı. Ukrayna'dan tahıl ihracatının güvenli bir şekilde sürdürülmesini öngören anlaşma kapsamında Ukrayna'dan sadece Karadeniz üzerinden en az 30 milyon ton tahıl dış piyasalara gönderilmişti. Ancak en son 17 Temmuz'da Rusya taleplerinin karşılanmadığını söyleyerek uzlaşıyı askıya almıştı.

Erdoğan, Putin ile ne zaman görüşeceği ile ilgili soruya, "Eylül'de Hindistan'da G-20 toplantısı, ABD'de BM Genel Kurulu var. Bu yoğunluk içinde fırsat bulursak Sayın Putin ile yüz yüze bir araya gelip konuşacağız. Yakında Dışişleri Bakanım bir Rusya seyahati yapabilir. Çünkü bu işin yüz yüze olması büyük önem arz ediyor ve bu şekilde neticeyi almak çok daha isabetli olacaktır" karşılığını vermiş ve Bakan Fidan'ın Rusya'ya gideceğini duyurmuştu.

Fidan, 25 Ağustos'ta Ukrayna'ya giderek Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve mevkidaşı Dmitro Kuleba ile görüşmüştü. Görüşmeler sonrası yapılan açıklamada, Tahıl Girişimi'nin yeniden canlandırılması gerektiği mesajları verilmişti.