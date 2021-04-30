Rusya'dan flaş çıkış: Putin bunu yapmaya hazır

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, günlük basın toplantısında gazetecilere Kremlin'in Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki tırmanan gerilime nasıl baktığına dair açıklamalarda bulundu.

Peskov, "Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) ve benzeri gibi çeşitli formatlardaki ortaklığımız göz önüne alındığında, elbette Rusya Devlet Başkanı, katılımcı ülkeler arasında ortaya çıkabilecek ciddi sorunların çözümünde arabulucu olmaya her zaman hazır. Bunu halihazırda defalarca ve etkili bir şekilde gösterdi" dedi.

Kırgızistan ile Tacikistan'ın dışişleri bakanları düzeyinde temas kurduğuna dikkat çeken Peskov, "Çatışma haberlerinden elbette endişe duyuyoruz, durumu dikkatle izliyoruz ve alınan ateşkes kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Umarız bu karar, bu tür aşırılıkların önüne geçecek kalıcı bir ateşkes sağlar" ifadelerini kullandı.

Kırgızistan ve Tacikistan, sınırlarındaki silahlı çatışmaları durdurmak için kabul ettikleri ortak açıklamada "Tacikistan ve Kırgızistan hükümetlerinin girişimiyle kurulan, 29 Nisan 2021 tarihinde gerçekleşen sınırdaki silahlı çatışmaları istikrara kavuşturmaya yönelik komisyon, olayın neden ve sonuçlarını görüştü" demişti.

Dün akşam saatlerinde Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı, Tacikistan ile ateşkes anlaşmasına varıldığını açıklamıştı.

Kırgızistan-Tacikistan sınırında bulunan su dağıtım şebekesini kontrol etme nedeniyle yaşanan silahlı çatışmada her iki taraftan toplam 6 kişinin yaşamını yitirdiği ve 115 kişinin yaralandığı duyurulmuştu.