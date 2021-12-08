Rusya'dan flaş çıkış: Bunu yapmak imkansız

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in SSCB'yi yeniden inşa etmek istediğine dair iddiaları, Peskov'un bugünkü basın toplantısında gündeme geldi.

Peskov, gazetecilerin konuya ilişkin sorularına "Nuland, Rusya'yı ve SSCB sonrası coğrafyanın tüm nüanslarını çok iyi biliyor. Nuland'ın, hem bizler hem de diğer uzmanlar gibi SSCB'yi inşa etmenin imkansız olduğunu çok iyi anladığından eminim" yanıtını verdi.

Nuland'ın SSCB sonrası coğrafyada çok uzun süre önce farklı gelişme hızlarına sahip entegrasyon süreçlerinin başladığını ve olgunlaşmakta olduğunu bildiğini kaydeden Peskov, Bağımsız Devletler Topluluğu, Avrasya Ekonomik Birliği gibi gelişmiş kurumlar ve Rusya-Belarus Birlik Devleti gibi daha da gelişmiş oluşumların bunlar arasında olduğunun altını çizdi.

Peskov, bu oluşumların hiçbirinin SSCB'yi yeniden inşa etme girişimi olmadığını ve olamayacağını vurgulayarak "Zira eski SSCB coğrafyasında uzun süre önce bağımsız ve egemen ülkeler kuruldu ve bu coğrafyadaki ülkeler birbirlerine karşılıklı saygı, karşılıklı güven ve birbirlerinin işlerine müdahale etmeme ilkesi temelinde yaklaşıyor" ifadelerini kullandı.

Nuland, ABD Senatosu'nda yaptığı konuşmada, Putin'in SSCB'yi yeniden canlandırmaya çalıştığı yönünde endişelerinin olduğunu söylemişti.

Nuland, "Putin'in, miras bırakacağı bir proje olarak Sovyetler Birliği'ni yeniden inşa etmeye çalıştığına dair çekinceler var. Daha sonra, iştahının yedikleriyle tatmin olup olmayacağını veya daha ileri gitmeye karar verip vermeyeceğini kim bilebilir?" demişti.

Rusya'yı 'Ukrayna'ya yönelik planlarından' vazgeçme çağrısı yapan Nuland, 2014 yılındaki durumuna kıyasla daha modern durumdaki Ukrayna ordusuyla çatışmanın çok kan akmasına yol açacağı uyarısında bulunmuştu.