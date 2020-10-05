Rusya'dan flaş açıklama: Putin gerekirse Aliyev ve Erdoğan'la bunu görüşür

Basın mensuplarına konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gerekli görülmesi halinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Dağlık Karabağ meselesini konuşabileceğini dile getirdi.

Ancak Putin'in şu an için böyle bir planı olmadığını belirten Peskov, "Ancak savaştan bahsediyoruz ve Karabağ’da da durum hızlı gelişiyor. Bu nedenle şu an bir tahminde bulunmak zor. Durumun gidişatına bağlı olarak diyalog ihtiyacı oluşacaktır" diye konuştu.

Peskov, ayrıca Dağlık Karabağ meselesinde Azerbaycan ve Türkiye ile sürekli temas ve diyalog halinde olduklarını belirtti.