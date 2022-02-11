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Dünya Rusya'dan flaş açıklama: Gerilimi tırmandırmak için kumpas başlattılar
Dünya

Rusya'dan flaş açıklama: Gerilimi tırmandırmak için kumpas başlattılar

Rusya, "Batılı ülkelerin yetkilileri ve medyası, Ukrayna çevresindeki yapay gerilimi tırmandırmak için kumpas başlattılar." açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-02-11 23:48:00 - 2022-02-11 23:55:36
Rusya'dan flaş açıklama: Gerilimi tırmandırmak için kumpas başlattılar

Rusya Dışişleri Bakanlığı, "Batılı ülkelerin yetkilileri ve medyası, Ukrayna çevresindeki yapay gerilimi tırmandırmak için kumpas başlattılar." açıklamasında bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, "Rusya’nın güvenlik garantileri konusundaki haklı taleplerini itibarsızlaştırmak için Moskova'ya karşı koordineli enformasyon saldırısı gerçekleştiriliyor" ifadelerini kullandı.

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