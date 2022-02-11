Rusya'dan flaş açıklama: Gerilimi tırmandırmak için kumpas başlattılar
Rusya, "Batılı ülkelerin yetkilileri ve medyası, Ukrayna çevresindeki yapay gerilimi tırmandırmak için kumpas başlattılar." açıklamasında bulundu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, "Batılı ülkelerin yetkilileri ve medyası, Ukrayna çevresindeki yapay gerilimi tırmandırmak için kumpas başlattılar." açıklamasında bulundu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, "Rusya’nın güvenlik garantileri konusundaki haklı taleplerini itibarsızlaştırmak için Moskova'ya karşı koordineli enformasyon saldırısı gerçekleştiriliyor" ifadelerini kullandı.