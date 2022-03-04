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Dünya Rusya'dan flaş ABD açıklaması
Dünya

Rusya'dan flaş ABD açıklaması

Rusya Devlet Başkanlığı Sarayı Kremlin'in Sözcüsü Dmitriy Peskov "ABD'nin yaptırımları kimsenin görüşünü değiştirmez" açıklamasını yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-03-04 16:52:00 -
Rusya'dan flaş ABD açıklaması

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin Rus oligarklarına uyguladığı yaptırımlar nedeniyle kimsenin görüşünü değiştirmeyeceğini söyledi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin kendisi ile bazı Rus oligarkları yaptırım listesine almasını değerlendirdi.

Peskov, "Eğer bu yaptırımlar, söz konusu şahısların görüşlerini değiştirmeyi ve Putin'i desteklemekten vazgeçirmeyi hedefliyorsa, bunların başarılı olma şansı yoktur. Diğer şeyler önemli değil." dedi.

"ABD'nin ortak olduğunu söylemek zor." ifadesini kullanan Peskov, Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında dün yapılan 2. tur müzakereleri değerlendirdi.

Peskov, "Şimdilik herhangi bir belge söz konusu değil. Yapılan müzakereler, sorunun çözülmesiyle ilgili görüşlerimizin Ukrayna tarafına iletilmesi için bir fırsattı. Her şey, ileride Ukrayna tarafının tepkisine bağlı olacak. Şimdilik herhangi bir değerlendirmede bulunmak için erken." ifadelerini kullandı.

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