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Dünya Rusya'dan Ermenistan'a soğuk duş! Resmen terk ettiler
Dünya

Rusya'dan Ermenistan'a soğuk duş! Resmen terk ettiler

Ermenistan cephe hattında sular durulmuyor. En son hapishane mahkumlarını da cepheye gönderen Ermenistan, Rusya'dan istediği yardım sonrası aldığı cevap karşısında adeta şoke oldu.

Yeniakit Publisher
2020-10-31 14:25:00 -
Rusya'dan Ermenistan'a soğuk duş! Resmen terk ettiler

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Rusya'dan tekrar yardım talep etmesine yanıt olarak, çatışmaların Ermenistan toprağında olmadığını hatırlattı.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Paşinyan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bir mektup göndererek, Rusya'nın Ermenistan'a nasıl bir destek verebileceği konusunda istişarelerin başlatılmasıyla ilgili çağrısı değerlendirildi.

Rusya'nın Ermenistan ile 1997’de imzaladığı Dostluk, İş birliği ve Karşılıklı Destek Anlaşması'na atıfta bulunulan açıklamada, "Anlaşma doğrultusunda Rusya, çatışmalar doğrudan Ermenistan toprağına geçerse Erivan'a gerekli desteği verecektir. Dağlık Karabağ’da devam eden çatışmanın taraflarına ivedi ateşkes çağrımızı yineliyoruz.” denildi.

Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de başladığı operasyonda, 4 kent merkezi, 3 kasaba ve 200 civarında köy ile bazı önemli tepeleri Ermenistan'ın işgalinden kurtarmıştı.

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