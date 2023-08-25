Rusya'dan Erdoğan - Putin görüşmesine dair açıklama!
Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesine dair açıklamalarda bulundu.
Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki görüşmenin yakında gerçekleşeceğini açıkladı.
Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, bugün yaptığı açıklamada, iki lider arasındaki görüşmenin yakında gerçekleşmesi amacıyla hazırlıkların yapıldığını söyledi.
Peskov, "Görüşmenin yakında gerçekleşeceğine dair bir uzlaşma var. Genellikle bu tarz ziyaretlerin duyurularını ortak olduğumuz ülkelerle eş zamanlı olarak yapıyoruz. Görüşmenin tam olarak ne zaman ve nerede gerçekleşeceğine dair bilgilendirmeyi zamanı geldiğinde size yapacağız. Görüşme hazırlıkları zaten yapılıyor, epey yoğun şekilde hazırlıklar yürütülüyor." diye konuştu.
Rus haber ajansı TASS'ın geçtiğimiz günlerde yayımladığı haberine göre Türk bir diplomatik kaynak, Putin ve Erdoğan'ın 4 Nisan'da Sochi'de görüşmesinin beklendiğini söylemişti.
İki liderin görüşmesinde özellikle tahıl anlaşmasının masaya yatırılacağı düşünülüyor.
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Kaynak: Mepa News
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