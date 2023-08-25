  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bu da oldu: CHP’de klima krizi!

O rekoru kırdık ve bu yıl turizmde yüzümüz güldü

Türk devinin milyonlarca dolarlık dev anlaşma haberi! Flaş gelişme: ilk paylaşım geldi! Hiç beklenmiyordu

Putin'e bomba Zonguldak teklifi! Teklif hiç hesapta olmayan birinden geldi

İsrail'den alçaklık... Mescid-i Aksa'nın kapısında cuma namazına gelenlere saldırdı

Okul kıyafeti alacak veliler dikkat! Çocuğunuz sağlığından olmasın

Sincar’a operasyon masada

Irkçı kuduzlara ders olsun! Provokasyoncu ahmak gözaltına alındı, o videoyu paylaşanlar da ayvayı yedi!

Nazi Almanyası’nda milyonlarca kişinin ölümünden sorumlu olan doktor Josef Mengele'ye benzetti Altaylı’dan Canan Karatay’a inanılmaz sözler

Suriye'de Esed karşıtları sokakta! Gösteriler Halep'e sıçradı
Dünya Rusya'dan Erdoğan - Putin görüşmesine dair açıklama!
Dünya

Rusya'dan Erdoğan - Putin görüşmesine dair açıklama!

Yeniakit Publisher
2023-08-25 17:25:00 -
Rusya'dan Erdoğan - Putin görüşmesine dair açıklama!

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesine dair açıklamalarda bulundu.

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki görüşmenin yakında gerçekleşeceğini açıkladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, bugün yaptığı açıklamada, iki lider arasındaki görüşmenin yakında gerçekleşmesi amacıyla hazırlıkların yapıldığını söyledi.

Peskov, "Görüşmenin yakında gerçekleşeceğine dair bir uzlaşma var. Genellikle bu tarz ziyaretlerin duyurularını ortak olduğumuz ülkelerle eş zamanlı olarak yapıyoruz. Görüşmenin tam olarak ne zaman ve nerede gerçekleşeceğine dair bilgilendirmeyi zamanı geldiğinde size yapacağız. Görüşme hazırlıkları zaten yapılıyor, epey yoğun şekilde hazırlıklar yürütülüyor." diye konuştu.

Rus haber ajansı TASS'ın geçtiğimiz günlerde yayımladığı haberine göre Türk bir diplomatik kaynak, Putin ve Erdoğan'ın 4 Nisan'da Sochi'de görüşmesinin beklendiğini söylemişti.

İki liderin görüşmesinde özellikle tahıl anlaşmasının masaya yatırılacağı düşünülüyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kaynak: Mepa News

Rusya'dan Hafter hamlesi! Bingazi'de görüştüler
Rusya'dan Hafter hamlesi! Bingazi'de görüştüler

Dünya

Rusya'dan Hafter hamlesi! Bingazi'de görüştüler

Rusya ilişkilerde git geller yaşıyor: Ruble, Prigojin’in ölümüne tepki vermedi açıklaması! İddialar, öne çıkanlar
Rusya ilişkilerde git geller yaşıyor: Ruble, Prigojin’in ölümüne tepki vermedi açıklaması! İddialar, öne çıkanlar

Dünya

Rusya ilişkilerde git geller yaşıyor: Ruble, Prigojin’in ölümüne tepki vermedi açıklaması! İddialar, öne çıkanlar

Haluk Bayraktar'dan Rusya'yı çıldırtacak paylaşım! Adres vererek açıkladı
Haluk Bayraktar'dan Rusya'yı çıldırtacak paylaşım! Adres vererek açıkladı

Teknoloji

Haluk Bayraktar'dan Rusya'yı çıldırtacak paylaşım! Adres vererek açıkladı

BRICS grubu BAE, Suudi Arabistan, Mısır, Rusya'yı ve İran dahil o ülkeleri bloğa davet etti! ABD yaptırımları ne olacak?
BRICS grubu BAE, Suudi Arabistan, Mısır, Rusya'yı ve İran dahil o ülkeleri bloğa davet etti! ABD yaptırımları ne olacak?

Dünya

BRICS grubu BAE, Suudi Arabistan, Mısır, Rusya'yı ve İran dahil o ülkeleri bloğa davet etti! ABD yaptırımları ne olacak?

Prgojin'in uçağını Rusya mı düşürdü? Peskov'dan açıklama geldi!
Prgojin'in uçağını Rusya mı düşürdü? Peskov'dan açıklama geldi!

Dünya

Prgojin'in uçağını Rusya mı düşürdü? Peskov'dan açıklama geldi!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23