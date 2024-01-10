  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye'nin başına resmen talih kuşu kondu! Keşfedilen Karadeniz gazından üretilecek

Altın ve petrol kadar değerli! O ilimizde 3 milyon tonluk tarihi keşif... Bıkmadan, usanmadan arayıp büyük rezerve ulaştılar

Gazze'de son 24 saatte 147 şehit! Yaralı sayısı 60 bine yaklaştı

Epstein belgelerinde çıktı! ABD'liler 99 depreminde Türk çocuklarını kaçırdılar!

MİT Başkanı İbrahim Kalın: Kuruluşunu ilan etmekten memnuniyet duyuyorum

Türkiye'de MOSSAD operasyonları... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e rest: Bu daha ilk! Türkiye'yi tanıyacaksınız

Belediye başkanı duyurdu: AK Parti beni aday göstermezse 2 kurban keseceğim

Türkiye'den F-16 açıklaması! 'Bir ilk olacak'

Meteoroloji uyardı! Yoğun kar geliyor

Mete Yarar ABD'nin Türkiye ile ilgili gizli F-35 planını açıkladı: İddia ediyorum bu olacak
Dünya Rusya'dan Erdoğan açıklaması! 'İletişime sürekli ihtiyaç var'
Dünya

Rusya'dan Erdoğan açıklaması! 'İletişime sürekli ihtiyaç var'

Yeniakit Publisher
2024-01-10 19:36:00 -
Rusya'dan Erdoğan açıklaması! 'İletişime sürekli ihtiyaç var'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında görüşme yapılıp yapılmayacağı sorusunu yanıtlayan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Putin ve Erdoğan arasındaki iletişime sürekli ihtiyaç var” dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gündeme dair gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında görüşme yapılıp yapılmayacağı sorusunu yanıtlayan Peskov, Erdoğan ve Putin arasında bir görüşme yapılması için karşılıklı olarak bir anlaşma yapıldığını hatırlatarak, “Putin ve Erdoğan arasındaki iletişime sürekli ihtiyaç var. Biliyorsunuz ki görüşeceklerine dair bir anlaşma var. Tarih henüz belirlenmese de diplomatik kanallar üzerinden onaylanacak. Bu görüşme er ya geç gerçekleşecek” ifadelerini kullandı.

Peskov, ayrıca Putin ve Erdoğan’ın hızlı bir şekilde telefon bağlantısı kurabildiğini ve yapılması planlanan yüz yüze görüşmenin de hızlı bir şekilde planlanabileceğini ekledi.

“Rusya, Ukrayna’da askeri harekata devam edecek”

Ukrayna’daki çatışmalara değinen Peskov, Ukrayna tarafının müzakereleri reddettiğini söyleyerek, “Bazı barış süreçlerine gelince, burada henüz boşluk var. Zelenskiy’nin bu barış formülüyle ilgili tamamen açıklanması zor süreçleri görüyorsunuz. Bazı ülkeler, Rusya olmadan hayali bir barış formülünü görüşüyorlar. Bu çok garip bir süreç. Bu anlamda ciddi hiçbir şey yok. Bu anlamda Kiev, yasal düzeyde her türlü görüşmeleri yasakladı. Biz de özel askeri harekatımıza devam ediyoruz” dedi.

Putin sevinçten havalara uçacak! Türk devi Rusya'da mağaza açıyor
Putin sevinçten havalara uçacak! Türk devi Rusya'da mağaza açıyor

Ekonomi

Putin sevinçten havalara uçacak! Türk devi Rusya'da mağaza açıyor
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Rusya'ya saldırıda yeni gelişme! Kremlin dünyaya duyurdu
Rusya'ya saldırıda yeni gelişme! Kremlin dünyaya duyurdu

Dünya

Rusya'ya saldırıda yeni gelişme! Kremlin dünyaya duyurdu

Türkiye'den çok konuşulacak Rusya kararı! 47 ülke imzaladı, Ankara imzalamadı
Türkiye'den çok konuşulacak Rusya kararı! 47 ülke imzaladı, Ankara imzalamadı

Gündem

Türkiye'den çok konuşulacak Rusya kararı! 47 ülke imzaladı, Ankara imzalamadı

Emekli korgeneral Erdoğan Karakuş'tan savaş uyarısı: Türkiye acilen bunu yapmalı acilen
Emekli korgeneral Erdoğan Karakuş'tan savaş uyarısı: Türkiye acilen bunu yapmalı acilen

Gündem

Emekli korgeneral Erdoğan Karakuş'tan savaş uyarısı: Türkiye acilen bunu yapmalı acilen

Türkiye'de MOSSAD operasyonları... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e rest: Bu daha ilk! Türkiye'yi tanıyacaksınız
Türkiye'de MOSSAD operasyonları... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e rest: Bu daha ilk! Türkiye'yi tanıyacaksınız

Siyaset

Türkiye'de MOSSAD operasyonları... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e rest: Bu daha ilk! Türkiye'yi tanıyacaksınız

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23