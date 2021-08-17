  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Türkiye ile Azerbaycan arasında yüksek askeri temas
Almanya'dan Taliban'la müzakere açıklaması
Amerika’dan sonra...! Çin’in Dubai’de gizli bir gözaltı merkezi bulunuyor!
Bakan Kurum: Zararlarımızı telafi edeceğiz
Dünya Rusya’dan dünya devi Google’a ceza yağdı: 4 milyon ruble ödeyecekler!
Dünya

Rusya’dan dünya devi Google’a ceza yağdı: 4 milyon ruble ödeyecekler!

Rusya'da bir mahkeme, ABD merkezli internet arama motoru Google'a idari ihlal nedeniyle 4 milyon ruble para cezası verdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-17 19:33:00 -
Rusya’dan dünya devi Google’a ceza yağdı: 4 milyon ruble ödeyecekler!

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu'nun (Roskomnadzor) Google aleyhine açtığı dava, başkent Moskova'da bulunan Taganskiy Mahkemesi'nde görüldü.

Rusya'da yasaklanan içeriklere Google üzerinden ulaşılabilmesi nedeniyle şirketin mevzuata uymadığı hükmüne varan mahkeme, Google'a 4 milyon ruble para cezası verdi.

Ülkede benzer ihlallerden ötürü Google'a geçen ay toplam 12,5 milyon ruble para cezası verilmişti.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay