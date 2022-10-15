Rusya'dan dolarlar yurt dışına çıkacak! Putin izin veren kararı imzaladı

Kararda, izinlerin "Rusya Merkez Bankası Yönetim Kurulu tarafından belirlenen durumlarda ve şekilde verileceği" belirtildi.



Karar metnine göre bu önlem, Rusya Devlet Başkanı'nın "Rusya'da finansal istikrarı sağlamak için ekonomik nitelikte ek önlemler alınmasına ilişkin" kararnamesini uygulamak için alındı.



Putin, 2 Mart'ta Rusya'dan10 bin doları aşan miktarda nakit döviz çıkarmayı yasaklamıştı. Daha önce bu, döviz miktarının gümrükte beyan edilmesi şartıyla mümkündü.

NE OLMUŞTU? DETAYLAR

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanan kararnameyle, ülkeden nakit olarak 10 bin dolar üzeri döviz çıkartılması yasaklandı.

Kremlin, Putin tarafından imzalanan ve Rusya’ya yönelik yaptırımlarla ilgili önlemleri içeren kararnameyi yayımladı.

Rusya’ya yönelik yaptırım uygulayan ülkelerin şirket ve vatandaşlarına çeşitli kısıtlamalar getirildiğine işaret edilen açıklamada, “Yeni tedbirlerle, bu tür yabancı kişiler ve şirketlere ruble cinsinden kredi ve kredi sağlamaya yönelik işlemler izne tabi kılınmaktadır” denildi.

Rusya’dan nakit döviz çıkarılmasına yönelik de kısıtlamaların getirildiği belirtilen açıklamada, “Rusya’dan nakit olarak 10 bin dolar üzeri döviz çıkartılması yasaklanmıştır” ifadesine yer verildi.

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