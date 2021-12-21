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Dünya Rusya'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
Dünya

Rusya'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması

Rusya’nın Suriye Özel Temsilcisi Lavrentyev, Suriye'nin kuzeyi konusunda Türkiye ile temas halinde olduklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-12-21 10:49:00 -
Rusya'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması

Astana formatındaki görüşmelerin başladığı Nursultan’da konuşan Rusya’nın Suriye Özel Temsilcisi Lavrentyev, Moskova’nın Suriye’nin kuzeyindeki durumla ilgili olarak Ankara ile sıkı temas halinde olduklarını ifade etti.

Kazakistan’ın başkenti Nursultan’da bugün Astana formatındaki Suriye konulu görüşmeler başladı. İki gün sürecek görüşmelerde garantör ülkeler olan Rusya, Türkiye ve İran’dan heyetlerin yanı sıra Suriye hükümeti, Suriye silahlı muhalefeti ve BM’den temsilciler yer alıyor.

Gazetecilere konuşan Rusya’nın Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, “Türk partnerlerimizle kuzeydeki, kuzeybatıdaki durumu düzeltmek için sıkı temas halindeyiz. Bu sürece aktif şekilde katkıda bulunmak istediklerini görüyoruz” dedi. Lavrentyev, Türkiye ile Rusya arasındaki anlaşmaların uygulanması için önkoşulların mevcut olduğunu ifade etti.

Suriye’nin kuzeyindeki İdlib, önemli bir kısmı hala silahlı oluşumların elinde kalan tek yer. Bölgede 2017 yılında gerilimi azaltma bölgesi kuruldu. İdlib’de Türk ordusuna ait gözlem noktaları bulunuyor, Rusya ve Türkiye liderlerinin 5 Mart 2020’de Moskova’da vardığı anlaşmalar doğrultusunda ortak devriyeler gerçekleştiriliyor.

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