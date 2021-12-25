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Dünya Rusya’dan dikkat çeken çağrı: Türkiye bizim için o ülke ile görüşebilir
Dünya

Rusya’dan dikkat çeken çağrı: Türkiye bizim için o ülke ile görüşebilir

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna ile yaşadıkları gerilimin sona erdirilmesi konusunda Türkiye'nin payı olabileceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-12-25 11:36:00 -
Rusya’dan dikkat çeken çağrı: Türkiye bizim için o ülke ile görüşebilir

Kremlin Sözcüsü Peskov, Türkiye’nin Ukrayna’daki gerilimin dindirilmesinde nasıl bir rolü olabileceği sorulunca, müttefik olmaları nedeniyle Ankara’nın bu konuda ABD ile görüşmeler yapabileceğini söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ‘Türkiye’nin Ukrayna’da tırmanan gerilimin sona erdirilmesinde ne gibi bir rol üstlenebileceğine’ ilişkin bir soru üzerine, “Güçlük, Moskova ile Kiev’in ilişkilerinde yaşanmıyor. Güçlük, Moskova ile Amerika ve Moskova ile NATO ilişkilerinde yaşanıyor. Türkiye de bir NATO ülkesi. Muhtemelen, Amerikalıların danışacağı ülkelerden birisi Türkiye olacaktır, zira onlar müttefik” dedi.

Kremlin Sözcüsü böylelikle, Ukrayna’daki gerilimin Moskova ile Kiev’in ilişkilerinden kaynaklanmadığını, Türkiye’nin de ancak üyesi olduğu NATO ile Rusya’nın ilişkilerinin onarılmasında bir rol oynayabileceğini ima etmiş oldu.

Ukrayna’daki gerilim sık sık Rusya ile ilişkilendiriliyor, fakat Rusya, Ukrayna’daki krizin taraflarından birisi olmadığını vurguluyor. Dolayısıyla Ukrayna’nın doğusundaki krizin çözümlenebilmesi için Kiev’in buradaki milis güçleri ile diyalog kurması gerektiğini belirtiyor.

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