Rusya'dan depremzedelere 200 ton yardım malzemesi
Rusya'da, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar görenler için toplanan yardım malzemesinin 200 tona ulaştığı açıklandı.
Rusya'da, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar görenler için toplanan yardım malzemesinin 200 tona ulaştığı duyuruldu.
Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Büyükelçi Mehmet Samsar'ın, Vnukovo Uluslararası Havalimanı'nda, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle yürütülen yardım çalışmalarıyla ilgili incelemede bulunduğu belirtildi.
Türkiye'ye yapılan bu uçak seferiyle birlikte Rusya'da toplanan toplam yardım malzemesinin 200 tona ulaştığı kaydedilen açıklamada, "Bağışta bulunanlara, yardımların paketlenip havaalanına ulaştırılmasını sağlayanlara ve özverili çalışmalarından dolayı Türk Hava Yolları (THY) ekibine teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.
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