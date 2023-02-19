  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Valinin çocuğu vali, büyükelçinin çocuğu büyükelçi… Beyaz Türkler bu yüzden Erdoğan’dan nefret ediyor

AK Parti’den yeni açıklama! EYT ne zaman çıkacak?

Göbek kordonu annesine bağlı halde enkazda bulunan bebek evlat edinildi

Ahmet Davutoğlu ve Ümit Özdağ rezil olacak! Ali Babacan'ın sağ kolu her şeyi itiraf etti

Rusya'dan Türkiye’deki deprem felaketi sonrası tonlarca, çok büyük yardım! Açıklamasını böyle duyurdular

OdaTV A Haber'in haberini 'çadır tiyatrosu' diyerek ti'ye aldı ancak kendisi rezil oldu

Bakan Akar'dan "sığınmacı akını" iddialarına yanıt! "Bazı fitne fesat yuvaları..."

Yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlattı: Annemin toprağa gömüldüğünü bile göremedim

Romelu Lukaku herkesi davet ediyorum diyerek duyurdu! Duygulandıran Christian Atsu paylaşımı: Huzur içinde yat!

Tozlu sargı bezi, patlak maske, bozuk tansiyon aletleri… Kızılay’ı hedef alanların suratına bunu çarpın
Dünya Rusya'dan depremzedelere 200 ton yardım malzemesi
Dünya

Rusya'dan depremzedelere 200 ton yardım malzemesi

Rusya'da, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar görenler için toplanan yardım malzemesinin 200 tona ulaştığı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2023-02-19 17:45:00 -
Rusya'dan depremzedelere 200 ton yardım malzemesi

Rusya'da, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar görenler için toplanan yardım malzemesinin 200 tona ulaştığı duyuruldu.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Büyükelçi Mehmet Samsar'ın, Vnukovo Uluslararası Havalimanı'nda, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle yürütülen yardım çalışmalarıyla ilgili incelemede bulunduğu belirtildi.

Türkiye'ye yapılan bu uçak seferiyle birlikte Rusya'da toplanan toplam yardım malzemesinin 200 tona ulaştığı kaydedilen açıklamada, "Bağışta bulunanlara, yardımların paketlenip havaalanına ulaştırılmasını sağlayanlara ve özverili çalışmalarından dolayı Türk Hava Yolları (THY) ekibine teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Devlet Bahçeli'den partisine deprem talimatı" target="_blank">
Devlet Bahçeli'den partisine deprem talimatı
Devlet Bahçeli'den partisine deprem talimatı

Siyaset

Devlet Bahçeli'den partisine deprem talimatı

İHA'lardan deprem bölgesine müthiş hizmet
İHA'lardan deprem bölgesine müthiş hizmet

Gündem

İHA'lardan deprem bölgesine müthiş hizmet

Irak'tan, Türk Kızılay'ı aracılığıyla, depremzedelere 56 tır yardım
Irak'tan, Türk Kızılay'ı aracılığıyla, depremzedelere 56 tır yardım

Gündem

Irak'tan, Türk Kızılay'ı aracılığıyla, depremzedelere 56 tır yardım

Bir gün var ertesi gün yok! İşte depremlerin boyutunu gösteren kareler
Bir gün var ertesi gün yok! İşte depremlerin boyutunu gösteren kareler

Gündem

Bir gün var ertesi gün yok! İşte depremlerin boyutunu gösteren kareler

Depremde can kaybı 40 bin 689! AFAD Başkanı az önce duyurdu! Son dakika gelişmesi
Depremde can kaybı 40 bin 689! AFAD Başkanı az önce duyurdu! Son dakika gelişmesi

Gündem

Depremde can kaybı 40 bin 689! AFAD Başkanı az önce duyurdu! Son dakika gelişmesi

Çavuşoğlu ve Blinken deprem Hatay'a gitti
Çavuşoğlu ve Blinken deprem Hatay'a gitti

Gündem

Çavuşoğlu ve Blinken deprem Hatay'a gitti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23