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Dünya Rusya’dan dayanıklı 30 kilometrelik tren bariyeri! İşte o uydu görüntüleri paylaşıldı! Tek gündemi savunma hattı
Dünya

Rusya’dan dayanıklı 30 kilometrelik tren bariyeri! İşte o uydu görüntüleri paylaşıldı! Tek gündemi savunma hattı

Yeniakit Publisher
2024-02-15 18:51:00 - 2024-02-15 18:52:54
Rusya’dan dayanıklı 30 kilometrelik tren bariyeri! İşte o uydu görüntüleri paylaşıldı! Tek gündemi savunma hattı

Rusya, Ukrayna savaşı devam ettirirken flaş bir gelişme yaşandı. Rusya'dan saldırılarına karşı bir savunma hattı olarak 30 kilometre uzunluğunda bir bariyer inşa etti. Rusya'nın gündemi son dönemlerde savunma hattı...

Deepstate, Donetsk bölgesindeki Rus Kuvvetleri tarafından yapılan 30 km tren bariyerinin uydu görüntülerini yayınladı. Uydu görüntüleri tren vagonlarının Donetsk şehrinin güneyindeki Olenivka’dan Mariupol’un kuzeyindeki Volnovakha’ya kadar uzandığını gösteriyor.

Bariyerin 2.100’den fazla yük vagonu ile inşa edildiği bildiriliyor.Savaş Araştırmaları Enstitüsü (ISW) tren bariyerinin Novomykhailivka’daki mevcut cephe hattından yaklaşık altı kilometre uzakta olduğunu belirtti. Analistler hattın Rus güçleri inşaata başladığında cephenin nispeten hareketsiz bir bölgesinde yer aldığını ancak Rus birliklerinin son zamanlarda bölgede marjinal ilerlemeler kaydettiğini söyledi.

defenceturk'e göre: Ukrayna birlikleri şu anda Donetsk Oblastı’nda da savunmada ve işgal altındaki Donetsk’ten kilometrelerce uzakta bulunan Avdiivka kentine yönelik Rus saldırısına karşı savaşıyor.

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