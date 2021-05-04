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Dünya Rusya'dan Dağlık Karabağ'da sinsi adım! Paşinyan duyurdu
Dünya

Rusya'dan Dağlık Karabağ'da sinsi adım! Paşinyan duyurdu

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya'nın Dağlık Karabağ'da iki yeni askeri üs kurduğunu duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-05-04 10:32:00 -
Rusya'dan Dağlık Karabağ'da sinsi adım! Paşinyan duyurdu

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rus Ordusu'nun Ermenistan'ın güneyindeki Azerbaycan sınırı yakınlarına "ek güvenlik garantisi" olarak iki yeni askeri bölge kurduğunu açıkladı.

Ermenistan ile Azerbaycan arasında Dağlık Karabağ bölgesinde geçen sene çatışmalar yeniden başlamış, Rusya'nın ara buluculuğunda 10 Kasım'da barış anlaşması imzalanmıştı. Anlaşma gereği iki ülke Rus barış gücü askerlerinin Dağlık Karabağ'da görev alması konusunda uzlaşmıştı.

Rus Interfaks haber ajansının haberine göre, Paşinyan Ermeni parlamentosuna hitaben yaptığı konuşmada 102. Rus askeri üssünün "iki kalesinin" Sünik bölgesinde kurulduğunu söyledi. Ermeni Başbakan ayrıca Rusya'nın bu adımını "Ermenistan için ek bir güvenlik garantisi" olarak yorumladı.

Ermenistan Savunma Bakanlığı geçen şubatta, Erivan'ın kuzeybatısındaki Gümrü'de bulunan Rus askeri birliğinin genişletilmesi ve bazı Rus birliklerinin Azerbaycan'a daha yakın bir mevkiye konuşlandırılmasını talep ettiğini açıklamıştı.

Nisan ortasında da Başbakan Paşinyan yine parlamentoya hitap etmiş, 102. Rusya askeri üssünün genişletilmesi ve Sünik bölgesinde bir bölümünün açılması konusunda Moskova ile görüşüldüğünü bildirmişti.

Kaynak: Euronews

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