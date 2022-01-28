Rusya'dan çok önemli kripto para hamlesi!

Maliye, ekonomi, içişleri bakanlıkları ile güvenlik servisi FSB ve Rusya Merkez Bankası'ndan temsilcilerle oluşturulan çalışma grubunun Rusya Başbakan Yardımcısı Dmitry Chernyshenko başkanlığında yaptığı toplantıda bir yol haritası üzerinde uzlaşma sağlandı.

Konuya ilişkin olarak RBC'ye bilgi veren bir kaynak "Çalışma grubu katılımcıların uluslararası deneyimlerini analiz etti ve bir konsensüs geliştirdi. Kripto para altyapısı avantajlar ve belirli riskler içeriyor. Bu nedenle tamamen yasaklama yerine düzenlenmiş ve sınırlayıcı bir rejim uygulanması tavsiye edildi. Tamamen yasaklama imkansız" dedi.