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Ekonomi Rusya'dan çok önemli kripto para hamlesi!
Ekonomi

Rusya'dan çok önemli kripto para hamlesi!

Rus yetkililer kripto paraların Rusya Merkez Bankası'nın istediği gibi yasaklanmasını içermeyen, ancak bazı sınırlamalar getirilmesini öngören regülasyonlar yapmak üzere bir 'yol haritası' üzerinde anlaşmaya vardı.

Yeniakit Publisher
2022-01-28 15:41:00 -
Rusya'dan çok önemli kripto para hamlesi!

Maliye, ekonomi, içişleri bakanlıkları ile güvenlik servisi FSB ve Rusya Merkez Bankası'ndan temsilcilerle oluşturulan çalışma grubunun Rusya Başbakan Yardımcısı Dmitry Chernyshenko başkanlığında yaptığı toplantıda bir yol haritası üzerinde uzlaşma sağlandı.

Konuya ilişkin olarak RBC'ye bilgi veren bir kaynak "Çalışma grubu katılımcıların uluslararası deneyimlerini analiz etti ve bir konsensüs geliştirdi. Kripto para altyapısı avantajlar ve belirli riskler içeriyor. Bu nedenle tamamen yasaklama yerine düzenlenmiş ve sınırlayıcı bir rejim uygulanması tavsiye edildi. Tamamen yasaklama imkansız" dedi.

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