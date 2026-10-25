Sakın görünüşüne kanıp almayın! Kuyumculardan çeyrek altın uyarısı

Altın fiyatlarındaki yükselişle birlikte piyasada düşük ayarlı ürünlere yönelik uyarılar da arttı. Özellikle düğün, nişan, hediye ve birikim amacıyla yoğun şekilde tercih edilen çeyrek altında görünüşe aldanılmaması gerektiği belirtiliyor.

Dış görünüşleri oldukça benzer olmasına rağmen farklı ayarlarda üretilen çeyrek altın benzeri ürünler arasında ciddi fiyat farkları bulunabiliyor.

GÖRÜNÜŞ AYNI, DEĞERİ BAMBAŞKA

Darphane tarafından basılan 22 ayar çeyrek altın ile pres baskı yöntemiyle üretilebilen düşük ayarlı ürünler, ilk bakışta tüketiciler tarafından birbirinden kolaylıkla ayırt edilemeyebiliyor.

Aktarılan bilgilere göre 22 ayar çeyrek altının 10 bin liranın üzerindeki fiyatına karşılık, 14 ayar seyreltilmiş bazı ürünlerin yaklaşık 1.200 liraya kadar düşük fiyatlarla satışa sunulması aradaki farkı 9 bin liranın üzerine çıkarabiliyor.

Bu nedenle uzmanlar, özellikle piyasa değerinin çok altında sunulan ürünlere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

“UCUZ” DİYE ALIRKEN ZARAR ETMEYİN

Tüketicinin yalnızca altının rengine, büyüklüğüne veya üzerindeki şekillere bakarak karar vermesinin ciddi mağduriyetlere yol açabileceği belirtiliyor.

Kuyumculuk sektörünün temsilcileri de daha önce düşük ayarlı ve sahte altın konusunda vatandaşlara peş peşe uyarılarda bulunmuştu.

İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Murat Kurtuluş Buyrukçu da piyasa değerinin altında satılan altınlara ilişkin yaptığı değerlendirmede, “O fiyatların altında satılıyorsa şüpheye düşmek gerek” ifadelerini kullanmıştı.

ALTIN ALIRKEN BUNLARA DİKKAT

Uzmanlar, çeyrek altın veya diğer ziynet ürünlerini satın alırken ayar ve ağırlığın mutlaka kontrol edilmesini öneriyor. Ürünün güvenilir bir kuyumcudan alınması ve alışveriş karşılığında fatura istenmesi de olası mağduriyetlerin önüne geçmek açısından önem taşıyor.

Özellikle internet ve sosyal medya üzerinden normal piyasa değerinin çok altında fiyatlarla satışa çıkarılan ürünlerde daha dikkatli olunması gerektiği belirtiliyor.

Kuyumcuların uyarısı net: Altında yalnızca görünüşe değil, ayarına ve ağırlığına bakın.