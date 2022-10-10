Rusya'dan casusluk girişimi! Haluk Bayraktar'ı hedef aldılar
Rus istihbaratı FSB, "deep fake" teknolojisi kullanarak Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal kılığında Baykar Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar ile görüşmek istedi. Provokasyon, Ukrayna istihbaratının çabalarıyla önlenirken, yaşanan olaya ilişkin bir de video paylaşıldı.
Ukrayna Savunma Bakanlığına bağlı Askeri İstihbarat Müdürlüğü, Baykar Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar'a yönelik provokasyonu engelledi.
Ukrayna istihbaratı söz konusu videoyu yayımladı
Rus istihbaratı FSB, Deepfake teknolojisi kullanarak, Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal kılığında Haluk Bayraktar ile görüşmek istedi. Söz konusu provokasyon Ukrayna istihbaratının çabalarıyla önlendi. Ukrayna İstihbarat Servisi, söz konusu videoyu yayımladı.
Türkiye-Ukrayna ilişkilerini bozmaya çalıştılar
Görüntülerde Rusya'nın Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal'in kılığına girdiği görülüyor. Rus istihbaratı bu yöntemle Bayraktar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'la görüşmeye çalıştı. Durumun farkına varan Ukrayna istihbaratıysa Bayraktar sekreteri olarak görüşmeye katıldı. Rus istihbaratıyla görüştü. Deepfake yöntemiyle Rus istihbaratının Türkiye-Ukrayna ilişkilerinin bozmaya çalıştığı iddia edildi.
Sahte yüz ve ses oluşturuyorlar
Rus istihbarat servisi sıklıkla Deepfake teknolojisi kullanıyor. Bu yöntemle yapay zeka yardımıyla sahte yüz ve ses oluşturuluyor.