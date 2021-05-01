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Dünya Rusya'dan çarpıcı iddia: Arkasında onlar var
Dünya

Rusya'dan çarpıcı iddia: Arkasında onlar var

Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı Nikolay Patruşev, George Soros ve Açık Toplum Vakıflarının, birçok ülkedeki 'renkli devrimler' ve geçen yıl ABD'li siyahi George Floyd'un öldürülmesinden sonra, ABD'yi sarsan sokak olaylarında rol oynadığına inandığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-05-01 17:51:00 -
Rusya'dan çarpıcı iddia: Arkasında onlar var

Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı Nikolay Patruşev, George Soros ve Açık Toplum Vakıflarının, birçok ülkedeki 'renkli devrimler' ve geçen yıl ABD'li siyahi George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinden sonra, ABD'yi sarsan sokak olaylarında rol oynadığına inandığını söyledi.

Moskova, ulusal güvenliğe ve Rusya'nın anayasal düzenine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle 2015'te kaos imparatoru Macar asıllı ABD'li spekülatör milyarder George Soros'un fonladığı Açık Toplum Vakıflarının faaliyetlerini yasakladı.

Soros ve Açık Toplum Vakıflarına ilişkin açıklamalar yapan Patruşev, Soros'un vakfının yurt dışındaki 'renkli devrimler' ve ABD'deki sokak olaylarında parmağı olduğunu söyledi.

Rus medyasına konuşan Patruşev, "Bildiğiniz gibi, rüzgar eken fırtına biçer. Yurt dışında renkli devrimlerin arkasındaki Soros ve Vakfı'nın, ABD'de sokaklarını da karıştırdı. Vakfı'nın, projelerini küçültme planları yok. Dahası, onlara sistematik bir karakter kazandırmak için çalışıyor." dedi.

Batı, vakfın adamlarının hazırladığı raporlarla tavır alıyor

Patruşev, Soros ve vekillerinin, 'hükümetlerin sakıncalı ilan edildiği' kriterler oluşturmaya doğru ilerlediğini ifade etti. Rus yetkili ayrıca Batı'nın hükümet dışı kuruluşların raporlarındaki tavsiyeler temelinde, egemen devletlere karşı yaptırımlar uygulamaya, hatta askeri operasyonlara başladığı zamanın çok da uzakta olmadığını söyledi.

Petruşev'e göre bugün, böyle bir kanunsuzluğun engellenmesi, dışarıdan dayatılan kurallarla yaşamaya hazır olmayan egemen ulusların kilit görevlerinden biri...

Soros'un Rusya'ya olan özel ilgisini yorumlayan Patruşev, 'Batı'nın yüzyıllardır süregelen Rus düşmanı tavırlarından sadece biri' dedi.

Soros'un 40 senelik yalanı

Soros, egemen ülkelerin iç işlerine karışmada, şüpheli STK faaliyetlerinin yüzü olarak biliniyor. Siyasi faaliyetlerine 1980'lerde Doğu Avrupa'da başladı ve Macaristan, Polonya ve diğer Doğu Bloku ülkelerindeki komünizm karşıtı güçlere fon ve örgütsel destek sağladı. 1990'larda, temelleri Ukrayna ve Rusya dahil olmak üzere eski Sovyetler Birliği'ne yayıldı. 2000'ler ve 2010'larda birçok Sovyet sonrası devleti sarsan renkli devrimlere destek sağladı. 2010'ların ortalarında OSF, Avrupa ve Avrasya'dan Asya, Afrika, Orta Doğu, Latin Amerika ve ABD'ye kadar dünya çapında ofisler açtı.

Donald Trump'ın başkanlığı sırasında Soros'un vakıfları, onu devirmeyi hedefleyen 50'den fazla kuruluşla "ortaklık" yaptı. 2017 yılında 150.000'den fazla ABD'li, Soros'un yerli terörist ilan etmesi ve mal varlığına el konuşması için dilekçe imzaladı.

Seçimlerden önce Soros, Hillary Clinton ve Demokrat Parti'yi aktif olarak destekledi, Joe Biden'ın seçilmesinin ardından Soros, on milyonlarca doları açıkça taahhüt etti. Biden'ın "nesilde bir kez" projesinin, 2,3 trilyon dolarlık altyapı harcama planı için lobi yaptı.

Finans dünyasında, Soros en çok 1992'de İngiliz Sterlini'ne karşı yaptığı para spekülasyonu operasyonları ile tanınıyor. 2020'de Soros, 2011 yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından onanan mahkeme kararıyla bir Fransız mahkemesi tarafından içeriden bilgi sızdırmaktan mahkum edildi.

Erdoğan, 'Soros milleti bölüyor' demişti

2008-2017 seneleri arasında, Türkiye'de Gezi kalkışması ve darbe girişimini destekleyici faaliyet yürüten 136 derneğe 17 milyon lira aktaran ABD'li kaos imparatoru George Soros'un, kalkışmadan 12 gün önce ve olayların zirve yaptığı günlerde de Osman Kavala'nın yönettiği vakfa 1 milyon dolarlık para transferi yaptığı ortaya çıkmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gezi kalkışmasında marjianl grupları finans kaynağı olan Osman Kavala ve destekçisi Soros'la ilgili, "Onun arkasında kim var? Meşhur Macar Yahudisi Soros. Bu adam dünyada milletleri bölmek, parçalamakla adeta birilerini görevlendiren, parası bol ve bu paraları da bu şekilde tüketen birisidir." demişti.

Soros da 2015'te, Gezi kalkışması sırasında eylemcilere hukuki ve tıbbi destek sağlandığını itiraf etmişti.

Kaynak: star.com.tr

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