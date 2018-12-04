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Rusya'dan 'çak selamı'na açıklama

Rusya, Devlet Başkanı Putin ile Cemal Kaşıkçı cinayetinin şüphelilerinden Suudi Arabistan Veliaht Prens'in, G20 zirvesi sırasında yaptıkları "çak" selamlaşmasını savundu ve "yakın kişisel ilişiklerin etkili ikili işbirliklerinin temeli" olduğunu belirtti.

04 Aralık 2018 Salı 06:14
Rusya'dan 'çak selamı'na açıklama

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın G-20 zirvesindeki samimi selamlaşmasıyla ilgili yaptığı açıklamada yakın kişisel ilişkilerin etkili ikili işbirliklerinin temeli olduğunu bildirdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Arjantin’deki G-20 zirvesine katılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın çok konuşulan samimi selamlaşmasına ilişkin açıklama yaptı. Putin'in Selman ile tokalaşmasını iki ülke arasındaki sıcak dostluk şeklinde yorumlayan Peskov, Putin’in daha önce hiçbir liderle böyle selamlaşmadığını ifade etti. Yakın kişisel ilişiklerin etkili ikili işbirliklerinin temeli olduğunu ifade eden Perkov, bunun Rusya ve Suudi Arabistan arasında ikili ilişkilerin daha da gelişmesinin göstergesi olduğunu söyledi.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 06:14
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