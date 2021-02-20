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Dünya Rusya'dan 'Büyük Turan' açıklaması
Dünya

Rusya'dan 'Büyük Turan' açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, kendisine sorulan bir soru üzerine 'Türkiye'nin uluslar üstü bir yapı olarak Büyük Turan'ı kurma peşinde olduğunu düşünmüyorum. Türkçe konuşan ülkeler arasında derin bağlar var.' ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-20 11:34:00 -
Rusya'dan 'Büyük Turan' açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, RBC TV kanalına verdiği röportajda, dış politikada yaşananlarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Lavrov bir soru üzerine, Türkiye'nin uluslar üstü bir yapı olan 'Büyük Turan'ı kurma gibi bir politika takip etmediğini söyledi.

Türkiye ile Azerbaycan örneğini veren Lavrov, Türkçe konuşan ülkeler arasında derin bir bağ olduğunu vurguladı.

Lavrov, sözlerini şöyle sürdürdü:

Büyük Turan'ı tarihsel anlamda uluslar üstü bir varlık olarak konuşursak, Türkiye'nin böyle bir hedef peşinde olduğunu düşünmüyorum. SSCB'nin parçası olan ve şu an bağımsız devlet olan ülkelerin gerçekte nasıl destekleyeceklerini anlayamam.' dedi.

"Türk konseyinde gözlemciyiz"

Rusya'nın gözlemci olarak katıldığı, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'nin (Türk Konseyi) faaliyetlerine değinen Lavrov, şöyle konuştu:

Birkaç cumhuriyetimiz temaslarla ilgileniyor. Orada belirli projeleri destekliyorlar. Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY var. Türk Dili Konuşan Devletlerin Parlamenter Asamblesi gibi bir yapı da var. Tabii bu uzun zamandır var. Kendi planları ve programları var. Bu daha çok kültürel, dilbilimsel, eğitimsel ve geleneksel konularda oluyor.

"Aynı dili konuşan akrabalarla ortak ilgi alanları var"

Lavrov açıklamasında, 'Türkiye'ye gelince, aynı dili konuşan akrabalarla ortak ilgi alanları var. Rus dünyasının da iletişim kurma fırsatına sahip olmasını istiyoruz. Yurt dışında yaşayan yurttaşlardan oluşan kapsamlı bir organizasyon ağı oluşturduk, farklı ülkelerdeki üniversitelerde tamamen dilsel, eğitimsel, bilimsel hedeflere sahip Rus Dünyası merkezleri açıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Star

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