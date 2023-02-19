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Dünya Rusya’dan büyük hazırlık! O füzelerin üretimi arttı
Dünya

Rusya’dan büyük hazırlık! O füzelerin üretimi arttı

Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec Başkanı Çemezov, Rusya’nın Kinjal hipersonik füze komplekslerinin üretimini artırdığını belirtti.

Yeniakit Publisher
2023-02-19 08:52:00 -
Rusya’dan büyük hazırlık! O füzelerin üretimi arttı

Rostec Başkanı Sergey Çemezov, Rus Zvezda Plus televizyonuna demecinde Rusya’nın Kinjal hipersonik füze komplekslerinin üretimini artırdığını söyledi.

“Uzun zaman önce (Kinjal füzelerinin) seri üretimine geçildi, ilk başlarda bu miktara gerek yoktu. Şu anda üretimi artırıyoruz” diyen Çemezov, Rostec şirketinin Rusya Savunma Bakanlığı için muazzam miktarda üretim yaptığı bilgisini verdi.

Çemezov, “Hacimler önemli ölçüde arttı, bazı durumlarda 50 katına çıktı” vurgusunu yaptı.

En büyük artışların öncelikle mühimmat endüstrisinde yaşandığını sözlerine ekleyen Çemezov, ayrıca Rostec işletmelerinin saldırı helikopterleri dahil olmak üzere bu yıl içinde 300’e yakın helikopter üretebilme kabiliyetinde olduklarını vurguladı.

Önceki yıl Rostec’in helikopter üretiminin 150-160 adet olduğu bilgisini veren Çemezov, ağırlığın Ka-52, Mi-28, Mi-35, Ansat modellerine verileceğini ifade etti.

Kaynak: Rostec
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