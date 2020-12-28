  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Rusya'dan Bulgaristan'a misilleme! Bulgar diplomatı ülkeden kovdu
Dünya

Rusya'dan Bulgaristan'a misilleme! Bulgar diplomatı ülkeden kovdu

Bulgaristan'ın 'casusluk' yaptığı gerekçesiyle ülkeden Rus diplomatını kovmasının ardından Rusya da misilleme olarak Bulgar diplomatın 72 saat içerisinde Rusya topraklarını terk etmesini istedi.

Yeniakit Publisher
2020-12-28 19:52:00 -
Rusya'dan Bulgaristan'a misilleme! Bulgar diplomatı ülkeden kovdu

Bulgaristan’ın geçtiğimiz günlerde Rusya'nın Sofya Büyükelçiliğinde görevli bir Rus diplomatı sınır dışı etmesinin ardından Rusya da misilleme olarak Bulgaristan'ın Moskova Büyükelçiliğinde görevli bir diplomatı istenmeyen adam ilan etti.

Bulgaristan Rus diplomatı kovdu

Bulgaristan’ın 19 Aralık tarihinde Rusya’nın Sofya Büyükelçiliğinde görevli bir Rus diplomatı “askeri bilgi topladığı şüphesiyle” sınır dışı etmesinin ardından Rusya’dan Bulgaristan'a aynı düzeyde misilleme geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Bulgaristan’ın Moskova Büyükelçisi Atanas Krystin’i Dışişleri Bakanlığına çağırarak nota vermesinin ardından resmi açıklama yayınladı.

Rusya'dan açıklama

 

Açıklamada, “29 Aralık’ta Bulgaristan Büyükelçisi Krystin, Rusya Dışişleri Bakanlığı'na davet edilerek, Moskova'daki Bulgaristan Büyükelçiliği Askeri Ateşe Yardımcısı olarak görev yapan Yarbay Mitko Borisov’un istenmeyen adam ilanı ile ilgili nota verildi. Adı geçen kişinin 72 saat içerisinde Rusya topraklarını terk etmesi talep edildi” denildi.

Rusya’nın bu açıklamasının ardından Bulgaristan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Moskova saatiyle saat 14.00’de ilan edilen talep yerine getirilecek ve diplomat belirtilen sürede ülkeyi terk edecektir” ifadeleri kullanıldı.

Rus diplomatı ülkeden kovdular
Rus diplomatı ülkeden kovdular

Dünya

Rus diplomatı ülkeden kovdular

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yeni KONA güçlenerek geldi
Otomotiv

Yeni KONA güçlenerek geldi

Hyundai KONA, çeşitli motor seçenekleri ve donanım seviyeleri ile Türkiye’de satışa sunuldu.
Arap Parlamentosu'ndan Türkiye açıklaması
Dünya

Arap Parlamentosu'ndan Türkiye açıklaması

Libya'da darbeci Halife Hafter ve destekçilerinin tarafında duran Arap Parlamentosu'ndan Türkiye ile ilgili skandal bir açıklama yaptı...
Koronavirüs aşısını bulan Uğur Şahin'den korkutan açıklama
Gündem

Koronavirüs aşısını bulan Uğur Şahin'den korkutan açıklama

Geliştirdikleri koronavirüs aşısı ile gündeme gelen BioNTech'in CEO'su Uğur Şahin, normale dönüş için tarih verdi.
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay