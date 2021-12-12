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Dünya Rusya’dan bomba iddia: İran o ülkeyi yerle bir edebilir
Dünya

Rusya’dan bomba iddia: İran o ülkeyi yerle bir edebilir

Rusya Top ve Roket Bilimleri Enstitüsü Başkan Yardımcısı Konstantin Sivkov, dünyanın en büyük dört füze sistemi üreticisinden biri olduğunu ifade ettiği İran'ın İsrail’i yerle bir edebileceğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-12-12 20:05:00 -
Rusya’dan bomba iddia: İran o ülkeyi yerle bir edebilir

Münübe Yılmaz

ABD ve İsrail’in, İran’a yönelik bir saldırı başlatacağı yönündeki haberler son günlerde iyice artarken, Rusya Top ve Roket Bilimleri Enstitüsü Başkan Yardımcısı Konstantin Sivkov’dan ilginç bir çıkış geldi. İran’ın siyonist İsrail’e yıllardan beri yaptığı içi boş tehditleri görmezden gelen Sivkov, dünyanın en büyük dört füze sistemi üreticisinden biri olduğunu ifade ettiği İran'ın İsrail’i yerle bir edebileceğini belirtti.

İsrail, İran’a karşı koyamaz

Russia Today’e verdiği röportajda, İsrail’in İran'a karşı bir saldırıya kalkışması ihtimalini kuvvetli görmediğini söyleyen Sivkov, “Tel Aviv yönetiminin, İran'ın konvansiyonel kısa menzilli füzelerine karşı koyabilecek bir hava savunma veya füze savunma sistemi yok. Tahran’ın İsrail’in nükleer sistemlerine ve reaktörlerine gerçekleştireceği bir füze saldırısı ise, Yahudilerin topraklarını yaşanmaz hale getirecektir” dedi. 

ABD dahil olsa bile…

İsrail’in İran'a karşı nükleer silah kullanacağını düşünmediğini de kaydeden Rusya Top ve Roket Bilimleri Enstitüsü Başkan Yardımcısı Konstantin Sivkov, “Ayrıca konvansiyonel silah kullanımı açısından da İran'ın tesisleri çok iyi bir şekilde korunuyor. Buralara silahla kolaylıkla sızılamaz. Dolayısıyla İran’a yönelik muhtemel bir İsrail operasyonu, ABD Hava Kuvvetleri'nin dahil olmasıyla bile olumlu netice vermeyecektir” diye konuştu.

 

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