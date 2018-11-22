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Rusya'dan bomba açıklama! ABD köşeye sıkışacak

Haftalık basın toplantısında konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'de silahlı militanlar yetiştirdiğini söyledi.

22 Kasım 2018 Perşembe 17:04
Rusya'dan bomba açıklama! ABD köşeye sıkışacak

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, düzenlediği haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin konuları değerlendirdi.

Suriye'nin güneyinde bulunan El-Tanf bölgesindeki ABD üssünde görgü tanıklarının aktardığına göre, silahlı militanların eğitildiğini iddia eden Zaharova, şunları söyledi: "Burada (El-Tanf bölgesinde) DEAŞ ile mücadele bahanesinin yanı sıra İran'ı kısıtlamak için Birleşmiş Milletlere (BM) üye devletin egemen topraklarında, Suriye'nin Irak ve Ürdün sınırlarında, Bağdat ile Şam'ı bağlayan güzergahın yakınında, stratejik açıdan önemli bir alanda, sayısız tanığa göre ABD askeri üssü içinde silahlı militanların eğitimi gerçekleştiriliyor."

Ayrıca Zaharova, El-Tanf yerleşim birimi etrafında ABD'nin fiilen yasa dışı oluşturduğu bölgede bulunan, 10 binlerce kişinin yaşadığı Rukban kampının Suriye haritasındaki "en acı" noktalardan biri olduğunu dile getirdi.

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 17:04
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  6. şam
  7. DEAŞ
  8. Mariya Zaharova
  9. DÜNYA Haberleri

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  • uyan tcuyan tc5 dk önce
    zaten orta doğudaki olayların baş çıbanı ısrael vede abd yi yöneten yahudilerdir. gerek daeş -pkk -pyd-dhkpc - fatöş vesaire terör örgütleri bunların besleyip tc nin vede orta doğunun başına bela ettikleri pi.leridir. kahrolsun pislik yahudiler ısrael vede sömürge pi.i abd. tc içindeki hıristiyan bilhassa yahudileri çok sıkı denetleyin. chpkk parti değil tc nin içine yahudiler tarafından yerleştirilmiş yahudilerin truva atıdır.chpkk hıristiyanların kurduğu bilhassa yönetiminde yahudilerin türk isimleri altında yönettikleri partidir. atatürkçülük maskeleridir. Nasıl ki dini ve dini duyguları istismar edenler varsa Atatürkü ve onun fikirlerinide istismar edenler var bu chpkk dır (gerçi atatürk'de sebetay selanik yahudisidir) .chpkk bilhassa bu yahudilerin vede hıristiyanlar destekledikleri partidir. Bu gün yada 50 sene önce iş bankası atatürk hisseleri chpkk da olmasaydı bu gün yada 50 sene önce chpkk diye bir parti olmayacaktı. iş bankası ve bankanın ortaklıkları 450 küsur büyük fabrikalar chpkk nın en büyük arpalığıdır. Atatürk'e dışarıdan yahudilerden gelen emir üzerine , hazineye ait olması gerekirken atatürk hisselerini yönetmesi için chpkk ya devredilmiştir.Atatürk' yahudi olmasaydı zaten yahudilertc nin kurulmasınıda engellerlerdi.(osmanlıyı yıkaniçimizdeki ve dışımızdaki vatan haini yahudilerdir.)
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