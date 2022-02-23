Rusya'dan BM'de Ukrayna açıklaması

Rusya'nın Donetsk ve Lugansk'ın bağımsızlıklarını tanıma kararı alması üzerine gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantısında konuşan Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in toplantıda yaptığı konuşmayı eleştirerek, “Maalesef BM Genel Sekreteri geçen gün ve bugün doğu Ukrayna'da olup bitenlerle ilgili konumuna ve BM Tüzüğü kapsamındaki yetkilerine uymayan birçok açıklama yaptı" dedi.

“Gutteres, Minsk Önlem Paketi’nin uygulanması yönünde hiçbir zaman sesini yükseltmedi”

Guterres’in Luhansk ve Donetsk arasındaki sorunun çözümü için imzalanan Minsk Önlem Paketi’ni uygulanması yönünde bir çaba göstermediğini söyleyen Nebenzya, “Ukrayna'daki durumla ilgili olarak Genel Sekreter, Ukrayna, Donetsk ve Luhansk arasındaki tüm sorunların doğrudan anlaşma yoluyla çözülmesini gerektiren Minsk Önlem Paketi ve BM Güvenlik Konseyi'nin 2202 sayılı kararının uygulanması yönünde hiçbir zaman sesini yükseltmedi” dedi.

“Donetsk ve Luhansk’ın talebi halinde Rusya Silahlı Kuvvetler talep edilen koşullarda ateşkesi izleyecek”

Batılı ülkelerin Ukrayna’yı kışkırtmaya devam ettiğini ve Kiev yönetiminin Donbass Bölgesi’ne saldırılarını sürdürdüğünü belirten Nebenzya, “Bu çatışma hala devam ediyor. Her iki cumhuriyetin topraklarına saldırılar devam ediyor. Batı, Kiev’i kışkırtmaya, cesaretlendirmeye ve silahlandırmaya devam ediyor. Sizi uyarıyoruz, Donetsk ve Luhansk’ın talebi halinde Rusya Silahlı Kuvvetler talep edilen koşullarda ateşkesi izleyecek. Hiç kimsenin ateşkesi ihlal etmek için rahatça hareket edemeyeceği konusunda uyarıyoruz” dedi.

“Minsk’in (Minsk Anlaşması) uygulanması için artık bir umut olmadığı ortaya çıktı"

Rusya’nın, Donetsk ve Luhansk’ın bağımsızlığını kabul ederken haklı nedenleri olduğunu belirten Nebenzya, “Son zamanlarda Ukrayna yöneticileri çekingenliği bir kenara bıraktılar, kameralar karşısında yükümlülükleri (Minsk Anlaşması) yerine getirmeyeceklerini söylediler. Bunun son teyidi Ukrayna’nın BM Daimi Temsilcisi’nin, toplantı sırasında bu tutumunu açık bir şekilde ifade etmesiydi. Bizim tarafımızdan 17 Şubat'ta düzenlenen Güvenlik Konseyi'nin kararnamesi ve Batılı meslektaşlarımız Ukrayna'ya Minsk'i uygulamaya davet bile etmediler. Bu belgenin uygulanması için artık bir umut olmadığı ortaya çıktı" dedi.