Rusya'dan Belarus ile ilgili yeni açıklama

Rusya’nın Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere Belarus ile ilgili açıklamalar yaptı.

Belarus’taki olayları değerlendiren Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko arasındaki görüşmeye de değindi.

Belarus'un Rusya'nın müttefiki olduğunu belirten Dmitriy Peskov, "Belarus'ta yaşanan olayları, onların içişleri olarak değerlendiriyoruz. Belarus halkının oradaki durumu hukuki çerçeve içerisinde kalarak, karşılıklı istişareler yoluyla çözmesini destekliyoruz." İfadelerine yer verdi.

Belarus'taki olaylara başka ülkelerden müdahale edildiğini öne süren Peskov, "Üzülerek bu tür doğrudan müdahale girişimlerinin olduğunu ifade ediyoruz. Bu tür girişimleri kabul edilemez buluyoruz" dedi.

Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) kapsamında Rusya'nın Belarus'a destek sağlaması gündeme geldi. Konuya ilişkin Peskov, "Fakat Rusya'nın KGAÖ kapsamında Belarus'a destek sağlamasına şimdilik gerek yok. Belarus yönetimi de zaten şu anda böyle bir desteğe ihtiyaç duymadıklarını duyurdu" ifadelerini kullandı.

Peskov, Rus askeri konvoyunun Belarus sınırına doğru hareket ettiğine yönelik dedikodular için "Askeri ekipmanlar, Rusya'nın tüm topraklarında bulunuyor, dolayısıyla burada yorum yapacak bir durum yok" dedi.

Ne olmuştu?

Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini mevcut Cumhurbaşkanı Lukaşenko'nun kazandığının açıklanmasıyla ülke genelinde iç karışıklıklar başlamıştı.

Muhalefet, "hile karıştırıldığı" iddiasıyla seçim sonuçlarını kabul etmeyerek üst mahkemeye itiraz edeceklerini belirtmişti.

Ekim 2002'de kurulan bölgesel askeri ittifak KGAÖ'nün üyeleri arasında Rusya, Ermenistan, Kazakistan, Tacikistan ve Belarus bulunuyor.