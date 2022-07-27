Rusya'dan Bayraktar TB2 SİHA sorusuna cevap! Merakla beklenen açıklama geldi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile Türkiye'nin Bayraktar İHA'larının üretiminde işbirliği konusunun Soçi'de yapılacak Putin-Erdoğan zirvesinde gündemde olup olmayacağı konusunda somut ifadeler kullanmamayı tercih etti.

Kremlin Sözcüsü Peskov'a bugünkü basın toplantısında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 Ağustos'taki görüşmede Bayraktar İHA'larının üretimi konusunda Baykar Makina ile işbirliğinin ele alınıp alınmayacağı soruldu.

Peskov, "İki ülke arasındaki askeri-teknik işbirliği, sürekli olarak gündemde bulunuyor ve böylesine hassas bir alanda işbirliğimizin gelişiyor olması, ikili ilişkilerimizin tüm alanlarının son derece yüksek düzeyde olduğunu gösteriyor" yanıtını verdi.

Putin ve Erdoğan'ın kısa süre önceki temaslarında askeri-teknik işbirliği konusunu farklı boyutlarıyla istişare ettiğini anımsatan Peskov, neredeyse her görüşmede farklı boyutların ele alındığını ve askeri-teknik işbirliğinin Soçi'deki görüşmede de istişare edileceğini kaydetti.

'Gıda anlaşması masada olacak'

Gıda anlaşmasıyla ilgili soruları yanıtlayan Peskov, anlaşmanın halihazırda uygulamaya konulmuş olması gerektiğine dikkat çekerek "Süreç ilerliyor ve bu görüşme, Soçi'de sürecin varılan anlaşmalara ne kadar uygun olduğuna dair görüş alışverişi yapmak için iyi bir fırsat olacak" diye konuştu.