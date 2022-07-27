  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Rusya'dan Bayraktar TB2 SİHA sorusuna cevap! Merakla beklenen açıklama geldi
Dünya

Rusya'dan Bayraktar TB2 SİHA sorusuna cevap! Merakla beklenen açıklama geldi

Rusya'dan Bayraktar TB2 SİHA'lara ilişkin ilk kez resmi bir açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Baykar ile işbirliği yapılıp yapılmayacağı sorusuna "İki ülke arasındaki askeri-teknik işbirliği, sürekli olarak gündemde bulunuyor ve böylesine hassas bir alanda işbirliğimizin gelişiyor olması, ikili ilişkilerimizin tüm alanlarının son derece yüksek düzeyde olduğunu gösteriyor" yanıtını verdi.

Yeniakit Publisher
2022-07-27 13:36:00 -
Rusya'dan Bayraktar TB2 SİHA sorusuna cevap! Merakla beklenen açıklama geldi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile Türkiye'nin Bayraktar İHA'larının üretiminde işbirliği konusunun Soçi'de yapılacak Putin-Erdoğan zirvesinde gündemde olup olmayacağı konusunda somut ifadeler kullanmamayı tercih etti.

Kremlin Sözcüsü Peskov'a bugünkü basın toplantısında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 Ağustos'taki görüşmede Bayraktar İHA'larının üretimi konusunda Baykar Makina ile işbirliğinin ele alınıp alınmayacağı soruldu.

Peskov, "İki ülke arasındaki askeri-teknik işbirliği, sürekli olarak gündemde bulunuyor ve böylesine hassas bir alanda işbirliğimizin gelişiyor olması, ikili ilişkilerimizin tüm alanlarının son derece yüksek düzeyde olduğunu gösteriyor" yanıtını verdi.

Putin ve Erdoğan'ın kısa süre önceki temaslarında askeri-teknik işbirliği konusunu farklı boyutlarıyla istişare ettiğini anımsatan Peskov, neredeyse her görüşmede farklı boyutların ele alındığını ve askeri-teknik işbirliğinin Soçi'deki görüşmede de istişare edileceğini kaydetti.

'Gıda anlaşması masada olacak'

Gıda anlaşmasıyla ilgili soruları yanıtlayan Peskov, anlaşmanın halihazırda uygulamaya konulmuş olması gerektiğine dikkat çekerek "Süreç ilerliyor ve bu görüşme, Soçi'de sürecin varılan anlaşmalara ne kadar uygun olduğuna dair görüş alışverişi yapmak için iyi bir fırsat olacak" diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23