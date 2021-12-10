Rusya'dan 'Bayraktar' çıkışı

Rus haber ajansı TASS'ta yayınlanan analizde, "2021'in Türkiye örneğindeki çalışmalar, bu teknolojinin artık öncü bir rol oynayabileceğini gösterdi. Ankara, "Bayraktarları" ile zamanın ruhunu yakaladı ve dünyaya yüksek sesle anlattı" ifadeleri yer aldı.

Bayraktarlar ana karakterler oldu

Karabağ'daki savaşın öneminden bahsedilen analizde, "Karabağ'daki savaş, Türkiye'nin dünyaya artık insansız hava araçlarının, kendi araçlarının, muharebelerin gidişatına karar verdiğini ve özerklik ve görünüşte savaşlara katılmama döneminin kesinlikle geldiğini dünyaya açıklamak için mükemmel bir PR haline geldi. Ankara bunu dünya kamuoyuna aktarmayı başardı. Politikacılar ve uzmanlar, artık üçüncü bir tarafın çatışmaya doğrudan karışmadan bir katılımcıya etkin bir şekilde yardım edebileceğini tartışmaya başladılar. Böylece Karabağ'daki "Bayraktarlar" ana karakterler oldu" ifadeleri kullanıldı.

Oyunun kurallarını değiştirdi

Ukrayna'nın da Bayraktar TB2 SİHA'lar'dan satın aldığı belirtilirken, "Ekim ayında Ukrayna, çatışma bölgesinde Bayraktarları kullandı. Moskova ve Kiev arasındaki artan gerilim bağlamında, bu emsal önemlidir. Daha önce, Ukrayna'ya Türk insansız hava araçları tedariki için bir sözleşme konusu aktif olarak tartışılmaya başladığında, Rusya Federasyonu buna sert tepki vererek Ankara'yı çatışma bölgesindeki durumu etkilemeye çalışmakla suçladı. Ancak Türkiye, bunun sadece bir iş olduğunu ve onu satın almak isteyen herkese malını satacağını kategorik olarak belirtti. Bloomberg'e göre 2019'dan bu yana Kiev, Türkiye'den onlarca drone aldı ve yenilerini kabul etmeye hazırlanıyor. "Bayraktarlar" o kadar gündem oldu ki, Japon asıllı Amerikalı siyaset bilimci Francis Fukuyama, "Ukrayna'daki Türk insansız hava araçlarının durumunu yorumlayarak, orada oyunun kurallarını değiştirebileceklerini kaydetti" ifadeleri yer aldı.

Orta Asya hakkında yapılan değerlendirmede, Orta Asya ve Kafkaslar'ın öneminden bahsedilerek analizde şunlar yazıldı; "Kafkaslar ve Orta Asya, "ortak" kelimesiyle otomatik olarak Türkiye bayrağını kafalarına taktığında, Türkiye'yi ne yaptırım ne de tehdit olmadan bölgeden çıkmaya zorlamak imkansız hale gelecek"

Ankara'nın, dış politika stratejilerini oluştururken insani bileşenleri asla unutmadığı belirtilen analizde, "Orta Asya ülkelerinde imam hatip dahil düzinelerce Türk okulu, lisesi ve koleji açtılar. New York'un ortasına 170 metrelik gökdelen diktiler." ifadeleri kullanıldı.