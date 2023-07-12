Rusya'dan Batı'ya gözdağı, o karar: Büyük bir deprem geliyor! Lavrov'dan Ukrayna savaşı açıklaması şaşırttı

Dünyanın gözü kulağı aylardır Ukrayna'dan gelen haberlerde. Ukrayna hava kuvvetlerinin Telegram'dan yaptığı açıklamaya göre Rusya, gece boyu toplam 15 İran yapımı Shahed İHA'ları ile Ukrayna'ya saldırı düzenlerken Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile geçtiğimiz yılın Şubat ayında başlayan savaş Ukrayna'nın doğu bölgelerinde son sürat devam ediyor.

Bir süredir Ukrayna ordusunun taarruzuna karşı savunma pozisyonuna geçen Rusya'dan 3. Dünya savaşı olabilir açıklaması sonrası yeni bir açıklama geldi.

NATO’nun Ukrayna’nın birliğe kabulü noktasında ucu açık bir süreçten söz etmesinin yankıları sürerken Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Endonezya basınına konuştu.

'Uluslararası ilişkilerin mevcut aşamasını yeni bir Soğuk Savaş olarak tanımlamıyoruz' diyen Lavrov, Batı Rusya'yı yenmeye çalışmaktan vazgeçene kadar Ukrayna savaşının bitmeyeceğini söyledi.

Lavrov Ukrayna'daki savaş ile ilgili şu değerlendirmede bulundu;

'Batı, hakimiyetini sürdürme planlarından ve Rusya'yı kuklası Kiev aracılığıyla stratejik bir yenilgiye uğratma saplantısından vazgeçene kadar devam edecek.'

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'Mesele farklı bir şey, yani çok kutuplu bir uluslararası düzenin kurulması. Bu objektif bir süreçtir. Avrasya, Asya-Pasifik bölgesi, Orta Doğu, Afrika ve Latin Amerika'da yeni küresel anlamlı karar alma merkezlerinin güçlendiğini herkes görebilir' diyen Lavrov, Batı'nın bu süreci yavaşlatmaya çalıştığını öne sürdü.

NATO'NUN UKRAYNA KARARINA ZELENSKİ'DEN TEPKİ

hurriyet' göre: Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Zirvesi’nin ilk gününün ardından konuşan Stoltenberg, Ukrayna’nın NATO standartlarına gelmesi için birkaç yıllık bir programın oluşturulduğunu belirtti.

NATO’nun Ukrayna’nın birliğe kabulü noktasında ucu açık bir süreçten söz etmesi, Zelenski’nin tepkisini çekti.

Zelenski katılımın geciktirilmesinin 'saçma' olduğunu ifade ediyor ve savaşın sonlanmasıyla birlikte üyeliğe alınmaları gerektiğini savunuyor.

NE OLMUŞTU!

Ukrayna lideri, ülkesinin Rusya ile olası müzakerelerinde NATO’nun pazarlık unsuru yapılması ihtimalini eleştiriyor. Öte yandan Türkiye'nin, İsveç'in NATO üyeliğine yeşil ışık yakmasının ardından Rusya'dan peşe peşe açıklamalar geldi. Rusya'dan Türkiye mesajı: Avrupa'da istenmiyor, pembe gözlük takmamalı dedi. Ukrayna'nın Zaporojiya'daki Tokmak'a misket bombalarıyla saldırı gerçekleştirdiğine yönelik iddiayı da değerlendiren Medvedev, "Tokmak'a misket bombalarıyla saldırı yapıldığı rapor edildi. Öyleyse bu insani olmayan silahlardan oluşan cephaneliğimizi çıkarmanın zamanı geldi" dedi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ise; Rusya’nın elinde daha etkili misket bombaları olduğunu söyleyerek, "ABD, Ukrayna'ya misket bombası gönderirse, Rusya Silahlı Kuvvetleri, cevap olarak Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne karşı benzer silahları kullanmak zorunda kalacak” dedi.

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