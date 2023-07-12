Motorine büyük zam geldi: Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişti! Akaryakıtta işte güncel fiyatlar

Brent petrol ve dolar kurundaki hareketlilik ile KDV ve ÖTV oranlarında yapılan zamlar benzin ve motorin fiyatlarında da değişikliğe neden oluyor. .Benzin fiyatı ve mazot fiyatı, brent petrol varil fiyatındaki dalgalanmayla birlikte indirim ve zam haberleriyle değişkenlik göstermeye devam ediyor. Akaryakıt fiyatları da araç sahipleri tarafından merakla takip ediliyor. Akaryakıt fiyatları cephesinde bugün itibariyle fiyatlar tekrar değişti.

MOTORİN FİYATLARI İÇİN İNDİRİM-ZAM VAR MI?

Motorine 1 lira 7 kuruşluk zam geldi.

BENZİN FİYATI İÇİN İNDİRİM-ZAM VAR MI?

Benzin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği gerçekleşmedi.

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GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARI

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul’da motorin litre fiyatı 26,37 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 26.65 liradan satılıyor.