Rusya'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklamada bulundu.
10 Ekim 2019 Perşembe 13:12
Sergey Lavrov, "Türkiye'nin sınır güvenliğiyle ilgili endişelerini anlıyoruz." dedi.
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