Rusya'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklamada bulundu.

Sergey Lavrov, "Türkiye'nin sınır güvenliğiyle ilgili endişelerini anlıyoruz." dedi. Ayrıntılar geliyor...

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