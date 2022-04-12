Rusya'dan Azerbaycan'a domates misillemesi mi?

YENİ AKİT ANKARA

Azerbaycan'dan 432,5 ton taze domates ve İran'dan 129,8 ton Pekin lahanası ve marul Rusya gümrüğüne takıldı. Azerbaycanlı ünlü gazeteci; "İnşaallah Azerbaycanlıların kayıtsız-şartsız Ukrayna’yı desteklemelerine misilleme değildir" yorumunda bulundu.

"Yine Rusya, yine domates krizi"

Azerbaycan'da yayın yapan Yeni Çağ Medya Grubu'nun Başkanı gazeteci Agil Alesger Rusya'nın yine bir "domates krizi" çıkardığını belirterek şu mesajı paylaştı:

"Yine Rusya! Yine domates krizi! Rusya bu defa da Azerbaycan’dan gönderilen 432,5 ton domatesi sınırdan geri gönderdi.

İnşallah bu Azerbaycanlıların kayıtsız-şartsız Ukrayna’yı desteklemelerine misilleme değildir…"