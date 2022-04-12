  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Rusya'dan Azerbaycan'a domates misillemesi mi?
Dünya

Rusya'dan Azerbaycan'a domates misillemesi mi?

Azerbaycan'dan 432,5 ton taze domates ile İran'dan 129,8 ton Pekin lahanası ve marul Rusya gümrüğüne takıldı. Azerbaycanlı gazeteci; "İnşallah Azerbaycanlıların kayıtsız-şartsız Ukrayna’yı desteklemelerine misilleme değildir" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-04-12 18:08:00 -
Rusya'dan Azerbaycan'a domates misillemesi mi?

YENİ AKİT  ANKARA

Azerbaycan'dan 432,5 ton taze domates ve İran'dan 129,8 ton Pekin lahanası ve marul Rusya gümrüğüne takıldı. Azerbaycanlı ünlü gazeteci; "İnşaallah Azerbaycanlıların kayıtsız-şartsız Ukrayna’yı desteklemelerine misilleme değildir" yorumunda bulundu.

"Yine Rusya, yine domates krizi"

Azerbaycan'da yayın yapan Yeni Çağ Medya Grubu'nun Başkanı gazeteci Agil Alesger Rusya'nın yine bir "domates krizi" çıkardığını belirterek şu mesajı paylaştı:

"Yine Rusya! Yine domates krizi! Rusya bu defa da Azerbaycan’dan gönderilen 432,5 ton domatesi sınırdan geri gönderdi.
İnşallah bu Azerbaycanlıların kayıtsız-şartsız Ukrayna’yı desteklemelerine misilleme değildir…"

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay