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Dünya Rusya'dan Azerbaycan-Ermenistan gerilimine ilişkin açıklama
Dünya

Rusya'dan Azerbaycan-Ermenistan gerilimine ilişkin açıklama

Azerbaycan sınır hattında Ermenistan'ın hain saldırıları sonrası başlayan olayların ardından Rusya'dan açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2020-09-27 12:43:00 -
Rusya'dan Azerbaycan-Ermenistan gerilimine ilişkin açıklama

Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında önemli gelişmeler yaşanıyor. Ermenistan tarafından sabah saatlerinde yapılan küstah saldırılar sonrası çok sayıda Azerbaycan vatandaşı yaralandı.

Rusya, Ermenistan’ın provokasyonları sonra had safhaya ulaşan gerilimle ilgili bir açıklama yaptı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ‘Dağlık Karabağ bölgelerinde durum net bir şekilde kötüleşti. Kayıplar konusunda bilgiler var. Ateşe derhal son verilmeli. Müzakereler başlatılmalı’ denildi.

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Yorumlar

mazlum

laf var icraat yok
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XxMann

Bu Rus,ların bir oyunudur, Rus,lar ermenistanın yanındadır. Rus,lar Türkiyenin Türk cumhuriyetlerine doğrudan ulaşmasını engellemek için ermenistanı kullanıp ön kapı olan Türkiye Azerbeycan hattını ermenistana işgal ettiriyor. Mesele budur. Rusya Türklerin birleşmesini asla istemeyeceklerdir. Ermenistan Pkk ve Pyd lileri boşuna ağırlamıyor topraklarında. Ayrıca Rusya Pkk ve Pyd lileri moskovada neden kabul ettiğini anlamak zor değil. Türkiye Rusya ile işbirliğine giderek büyük bir hata yapmıştır. Rusya hiçbir zaman Türkiyenin dostu ve yanında olmayacaktır.
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