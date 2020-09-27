Rusya'dan Azerbaycan-Ermenistan gerilimine ilişkin açıklama

Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında önemli gelişmeler yaşanıyor. Ermenistan tarafından sabah saatlerinde yapılan küstah saldırılar sonrası çok sayıda Azerbaycan vatandaşı yaralandı.

Rusya, Ermenistan’ın provokasyonları sonra had safhaya ulaşan gerilimle ilgili bir açıklama yaptı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ‘Dağlık Karabağ bölgelerinde durum net bir şekilde kötüleşti. Kayıplar konusunda bilgiler var. Ateşe derhal son verilmeli. Müzakereler başlatılmalı’ denildi.

Azerbaycan: 12 uçaksavar imha edildi

Azerbycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 12 Ermeni uçaksavar sisteminin imha edidiğini açıkladı.

Ermenistan şokta

Ermenistan Cumhurbaşkanı Nikol Paşinyan ise ülkede sıkı yönetim ilan ettiklerini duyurdu.