Rusya'dan alınacak S-400’ler için ABD heyeti Türkiye'ye geliyor

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, gazetelerin Ankara temsilcileriyle kahvaltıda bir araya geldi. Demir, geçtiğimiz günlerde Türkiye’ye gelen ABD’li teknik heyetin yaklaşık değeri 3.5 milyar dolar olan hava savunma sistemi Patriot’larla ilgili teklif verdiğini ve bunun incelendiğini anlattı. Demir, Rusya’dan alınacak S-400 füzeleriyle ilgili olarak, “Bizim S400’ü tercih etmemiz, ihtiyaçlarımızın tamamen karşılandığı anlamına gelmiyor” dedi.

Türkiye’nin kendi ihtiyaçlarını karşılamak için bütün ülkelerle işbirliği yapabileceğini hatırlatan Demir, “S-400, bu ihtiyacımızı tamamen karşılamadığı için de ilave sistem ihtiyacımızı karşılamak üzere de görüşebileceğimizi söylemiştik. Bu söylemlerimiz içerisinde çeşitli görüşmeler oldu, ‘gel-git’ler oldu ve nihayet önümüze bir teklif geldi. Bu teklifi şu anda konuşuyoruz ve değerlendiriyoruz” diye konuştu.

Sonbaharda Türkiye’de olacak

Türkiye’nin Patriot ve S-400’leri iki ayrı konu olarak düşündüğüne vurgu yapan Demir, ABD’den alınacak F35 savaş uçaklarının ise Sonbaharda Türkiye’de olacağını söyledi. İsmail Demir, Rusya’dan alınacak S-400’lerin ABD’den alınacak F35 savaş uçakları karşısında sıkıntı yaratıp yaratmayacağına ilişkin soruya ise özetle şu yanıtı verdi.

“Bu sistem, kendi başına tamamen kendi radarı, kendi tespit sistemleri, takip sistemleriyle çalışacak ve diğer sistemlere entegre olmayacak bir yapı düşünüyoruz. Sürekli olarak S-400 ile F35’in aynı ortamda bulunmasının teknik açıdan getireceği zararlar ve F35’in radar görünmezliği vesaire bazı sıkıntılar ve oluşabilecek risklerden bahsediliyor. Biz muhataplarımıza sürekli olarak şunu dedik: Teknik olarak bizim aldığımız bazı tedbirler var. Ama şimdiye kadar 1 senedir bu konu dillendirildiği halde hiçbir teknik ekip gelip de bizimle ‘riskler şunlardır, bizim baktığımız açıdan risk görüyoruz, teknik açıdan tedbir alalım’ diye tartışma veya ekip görmedik ve duymadık.”

Dost düşman tanımı

Başkan Demir, Ruslar’dan S400’lerin alımı sürecinde Türkiye’nin şartlarını da anlattı. Demir, “Ruslarla ilk konuşma aşamamızda bizim zaten proje olarak olmazsa olmaz şartımız bu sistemin dost-düşman tanıma unsurlarının, yazılımlarının yerli olması konusundaydı” dedi. Yerli hava savunma sistemlerinin devreye gireceği zamana ilişkin Demir, “Hava savunma sistemi katmanlarla oluşuyor. Biz HİSAR-A için 2021’i HİSAR-O için 2022’yi öngörüyoruz” dedi.

2023’te muharip uçağımızı göreceğiz

Demir’in konuşmasındaki bazı başlıklar özetle şöyle:

Bu projeler özellikle şu anda dünyada sadece dört ülkenin teşebbüs ettiği, beşinci nesil bir savaş uçağı geliştirme işinin hele ki Türkiye gibi bu konuda da yeni başlamış bir ülkenin iddialı olması çok güzel bir şey. 2023’te muharip uçağımızı göreceğimizi söylüyoruz.

Yerli ürünlerde ihracat

İhracatla ilgili şimdi aslında ülkeler çok çeşitli olmaya başladı. Şimdi bizim hedef pazarlarımıza malumunuz Orta Asya ülkeleri, Ortadoğu ülkeleri, Kuzey Afrika, çeşitli Afrika ülkeleri hatta Güney Amerika’yı bile şu an da kolumuz uzandı ve orada bile başlattık geçen sene bir satışımız oldu. Doğu Avrupa ülkeleriyle çok sıkı temaslarımız var Ukrayna, Belarus burada karşılıklı bazı alışverişlerde söz konusu olabiliyor. Şu an da Uzak Doğu Asya burada gerek Tayland, Filipinler, Malezya, Endonezya gibi ülkelerde aktif olarak pazarlama faaliyetimiz devam ediyor. Hindistan değil, ama Pakistan biraz daha aktif. Yani yakında birkaç tane daha önemli ihracat haberi alabilirsiniz bizden. Burada ilginç bir şey; ilk 10 ülke arasında, ABD başlardadır.

Hava sahamız daha güçlü

İsmail Demir, 2019’da gerçekleştirilmesi planlanan bazı önemli faaliyetleri ise şöyle sıraladı: MİLGEM 4. Gemimiz TCG KINALIADA’yı Deniz Kuvvetleri’nin hizmetine vereceğiz.

Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemimiz TCG ANADOLU’yu denize indireceğiz. Ülkemize alanında yeni kabiliyetler kazandıran ilk Yeni Tip Denizaltımız PİRİREİS’in denize iniş törenini yapacağız.

İlk Lojistik Destek Gemimizi Deniz Kuvvetleri’ne teslim edeceğiz. AKINCI İHA projesinde tedarik sözleşmesini imzalayacağız.

İlk iki F-35 uçağımız Malatya 7. Ana Jet Üs Komutanlığı’na intikal edecek. İki sistem S-400 uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi teslim edilecek.

İlk iki KORKUT hava savunma sistemimizi Silahlı Kuvvetlerimize teslim edeceğiz.