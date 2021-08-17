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Dünya Rusya'dan Afganistan açıklaması
Dünya

Rusya'dan Afganistan açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’nin güçlerini çekmesinin ardından Afganistan’da çöküşün meydana geldiğini ifade etti.

Yeniakit Publisher
2021-08-17 14:48:00 -
Rusya'dan Afganistan açıklaması

Sputnik'te yer alan habere göre Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD ve NATO’nun güçlerini çekmesinin ardından Afganistan’da oluşan durumu ‘çöküş’ olarak nitelendirdi.

Lavrov’a göre, bu çöküş durumunda Batı’nın Rusya ile etkileşime girmesi ihtiyacı doğdu.

Immanuel Kant Baltık Federal Üniversitesi’nde konuşan Lavrov, Rusya ile AB’nin çeşitli meseleler konusunda birlikte çalışması gerektiğini ifade etti.

Lavrov, “Dünyadaki sayısız bölgesel kriz ve çatışmanın çözümüne katkıda bulunmak için ortak çalışma gerekiyor. ABD ve NATO’nun güçlerini alelacele çekmesinin ardından Afganistan’daki durumun çökmesiyle bu bir kez daha çok, çok açık hale geldi” dedi.

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