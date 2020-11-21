Rusya'dan açıklama geldi: Binlercesini Karabağ'a taşıdık

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, yaklaşık 7 bin Ermenistan vatandaşının Dağlık Karabağ'daki evlerine geri döndüğünü açıkladı.

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da mevkidaşı Vagarşak Arutyunyan ile bir araya gelen Şoygu, "Bugün itibariyle yaklaşık 7 bin kişi evlerine geri döndü. Çalışmalar devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Şoygu ayrıca, "Dağlık Karabağ'a dönmek isteyen herkesin bunu yapabileceğinden şüphem yok" dedi.

Ermenistan Savunma Bakanı Arutyunyan ise Dağlık Karabağ'da ateşkese uyulduğuna, Rus askerlerinin hızlı ve etkili bir şekilde bölgeye intikal ettiğine dikkati çekti.

İki ülke bakanları arasında Rus barış gücü askerlerinin Dağlık Karabağ'daki faaliyetlerini düzenleyen belgeler de imzalandı.

Rusya Ermenistan vatandaşlarını Dağlık Karabağ'a geri taşıyor

Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan ve 10 Kasım'da yürürlüğe giren Dağlık Karabağ anlaşması sonrasında taraflar bölgedeki askeri faaliyetlerine son verirken Rusya, çatışmalar nedeniyle Ermenistan'a kaçan sivilleri konvoylar halinde otobüslerle yeniden Dağlık Karabağ'a taşıyor.

Rusya'nın Ermenistan vatandaşlarını Dağlık Karabağ bölgesinin en büyük kenti olan Hankendi'ye taşıdığına dair görüntüler, Rus Savunma Bakanlığı tarafından kamuoyu ile paylaşılmıştı.