Rusya'dan açıklama! ABD, Ukrayna'daki savaşa doğrudan dahil olduğunu doğruladı

Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, Rossiya-1 devlet kanalına yaptığı açıklamada Karadeniz’de ABD'ye ait MQ-9 insansız hava aracı (İHA) ile ilgili olayın, ABD'nin Ukrayna'daki savaşa doğrudan dahil olduğunu doğruladığını söyledi.

Patruşev, "Moskova. Kremlin. Putin" programına konuk oldu. ABD'ye ait MQ-9 tipi İHA'yla ilgili açıklamalarda bulunan sekreter, düşürülen İHA'nın kalıntılarını bulmaya çalışacaklarını belirtti ve bu olayın ABD'nin savaşa doğrudan dahil olduğunu doğruladığını ifade etti.

Patruşev, ülkesinin ABD'nin eylemlerine karşı koyduğunu vurgulayarak, "Bağımsızlığımızı ve egemenliğimizi savunmamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin de İHA'nın kalıntılarını denizden çıkarmak için gerekli teknik imkanlara sahip olduklarını söyledi.

ABD'nin çeşitli teknolojik araçlar kullanarak Karadeniz'de keşif faaliyetlerini aktif şekilde yürüttüğünü belirten Narışkin, "Amerikalıları en çok ilgilendiren nesneleri ve bölgeleri tespit etmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

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NE OLMUŞTU?

ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanlığı (EUCOM), iki Rus Su-27 uçağının, Karadeniz’de ABD'ye ait MQ-9 tipi İHA'yı taciz ettiğini, uçaklardan birinin çarptığı MQ-9’un uluslararası sulara düştüğünü dün duyurmuştu.

Rusya Savunma Bakanlığı ise ABD’ye ait MQ-9 İHA'nın Ukrayna’daki "özel askeri operasyon" nedeniyle uluslararası standartlara uygun olarak tüm hava sahası kullanıcılarına bildirilen geçici durum alanını ihlal ettiğini açıklamıştı.