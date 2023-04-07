Rusya'dan açıklama: ABD düğmeye bastı

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri saldırıların ardından Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin, ABD'nin Ukrayna'da biyolaboratuvarlar kurduğunu iddia etmesinin ardından bugün de Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Şefi İgor Kirillov, ABD'nin askıya alınan programın tekrar uygulanması için çalışma başlattığını söyledi. Rusya'nın askeri operasyonlarından sonra ABD'nin projeyi askıya aldığını ve laboratuvarların bu ülkeden kaçırıldığını öne süren Kirillov, biyolaboratuvarlarda çalışan birçok kişinin de Ukrayna'dan ayrıldığını hatırlattı. Rusya Savunma Bakanlığı'nın, ABD'nin Ukrayna ve dünyanın farklı ülkelerindeki biyolojik laboratuvar faaliyetlerini takip ettiğini dile getiren Kirillov, "Rusya Savunma Bakanlığı, ABD ve müttefiklerinin Ukrayna'da ve dünyanın diğer bölgelerindeki askeri ve biyolojik faaliyetlerini incelemeye devam ediyor" dedi. Ukrayna'da kurulan biyolojik laboratuvarlarda çeşitli deneylerin de yapıldığını hatırlatan Kirillov, Covid-19 ve HİV gibi hastalıklarla ilgili de bu laboratuvarlarda çalışmalar yapıldığını söyledi.

"ABD, Ukrayna'da biyolaboratuvar inşa etme programını yeniden uygulamaya başladı"

Kirillov açıklamalarının devamında ABD'nin, Ukrayna'da tekrar biyolaboratuvar kurulması için çalışma başlattığını öne sürerek, "Rusya Savunma Bakanlığı, ABD'li siyasilerin, Pentagon tarafından Ukrayna topraklarında biyolaboratuvar çalışmalarının sona erdirildiğine dair çelişkili açıklamalarını not etmişti. Ukrayna'daki sözde 'Biyolojik Tehdit Azaltma Programı', Rusya'nın özel askeri harekatı nedeniyle askıya alınmıştı. Ancak şimdi Washington ve Kiev, bunu yeniden uygulamaya başladı" şeklinde konuştu. ABD ve Ukrayna tarafının 2025 yılına kadar sürdürmeyi planladığı yeni biyolaboratuvar programı için yeni uzman arayışına gittiğini de savunan Kirillov, "Pentagon, yasadışı faaliyetlere dair bilgi sızıntısını önlemek için çeşitli önlemler alıyor. Ukrayna Bilim ve Teknoloji Merkezi, üzerinden 2 farklı alanda çalışma yürütülüyor. Sözde, 'Ukrayna projelerine' katılım konusunda deneyim sahibi olanların yerlerinin belirlenmesi için bilgi toplanması ve kitle imha silahlarının geliştirilmesi alanında yeni uzmanlar aranması. Adaylarla 24-26 Nisan tarihleri arasında Varşova'da yüz yüze mülakat planlanıyor" derken ABD'nin, Ukrayna, Orta Asya ve Kafkasya Bölgeleri'ndeki çalışmalarını 2025'e kadar sürdürmeyi amaçladığını iddia etti.

Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Şefi İgor Kirillov, Rusya Savunma Bakanlığı'nın biyolaboratuvarlar konusunda yaptığı çalışmaların sürdüğünü de eklerken önümüzdeki günlerde bu konuyla ilgili yeni açıklamalar yapacağını söyledi.