Rusya'dan ABD'yi korkutacak açıklama! "Balistik füze fırlatıldı"
Rusya Savunma Bakanlığı, 26 Temmuz'da Topol kıtalararası balistik füzesinin ateşlendiğini ve testlerin başarıyla tamamlandığını duyurdu.27 Temmuz 2019 Cumartesi 10:21
Rusya Savunma Bakanlığı,Topol kıtalararası balistik füzesinin başarıyla test edildiğini açıkladı.
Açıklamada, "26 Temmuz 2019 tarihinde, Astrahan bölgesindeki Kapustin Yar Devlet Merkez Poligonu’ndan Stratejik Füze Kuvvetleri tarafından Topol kıtalararası balistik füzesi fırlatıldı" ifadeleri yer aldı.
Savaş başlığının belirlenen hassasiyetle, Kazakistan'daki Sarı Şagan poligonundaki hedefi vurduğu aktarıldı.
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