Rusya'dan ABD'ye olay suikast göndermesi!

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'a düzenlenen suikast girişiminin yankıları sürüyor. Dünyanın dört bir yanında liderler saldırıyı kınayan açıklamalar yayımlarken, Rusya savaşta olduğu Ukrayna'nın en büyük destekçisi ABD'ye iğneleyici bir gönderme yaptı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada, yaşanan silahlı saldırının ardından ABD'nin "nefreti kışkırtma" politikalarını gözden geçirmesi gerektiğini söyledi.

"Ukrayna'ya harcadıkları parayı kendilerine harcasalardı..."

ABD'nin Ukrayna'ya sağladığı yardımlara değinen Zaharova, bu fonların saldırıları körüklemek için kullanıldığını iddia etti.

Zaharova, "Belki de bu parayı Amerikan polisini ve ABD'de de kanun ile düzeni sağlaması gereken diğer hizmetleri finanse etmek için kullanmak daha iyi olurdu" ifadelerini kullandı.

"Fransa, ABD halkının şokunu ve öfkesini paylaşmaktadır"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yaptığı açıklamada, "Düşüncelerim suikast girişiminin kurbanı olan Başkan Donald Trump ile birlikte. Kendisine acil şifalar diliyorum. Bir seyirci öldü, çok sayıda yaralı var. Bu demokrasilerimiz için bir trajedidir. Fransa, ABD halkının şokunu ve öfkesini paylaşmaktadır" dedi.

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İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ise mesajında Trump'a hızlı iyileşmesi için iyi dileklerini gönderdiğini belirtti. Meloni, ABD'deki seçim sürecinin önümüzdeki birkaç ayında diyalog ve sorumluluğun nefret ve şiddete üstün geleceğini umduğunu sözlerine ekledi.