Rusya'dan ABD'ye mesaj! Ryabkov: Stratejik istikrar toplantılarına biz hazırız!

Rusya Dışişleri Bakan yardımcısı Sergei Ryabkov bugün Rus medyasına yaptığı açıklamalarla ABD'ye dikkat çeken mesajlar verdi. Rusya'dan ABD'ye mesaj: Biz hazırız...

"ABD HAZIRSA BİZ HAZIRIZ"

"Washington yönetimi hazırsa Rusya ABD ile yüksek seviyede stratejik istikrar toplantılarına hazır" açıklamasında bulunan Ryabkov ayrıca Rusya'nın ABD ile yeni temaslarından kaçınmadığını sözlerine ekledi.

Ryabkov ABD'ye yeşil ışık yaksa da Kremlin'den bugün yapılan açıklamada Putin-Biden görüşmesinin planlanmadığı belirtildi.

RUSYA UMUTLU:GRİNER, VİKTOR BOUT İLE TAKAS EDİLEBİLİR

Devlet Haber ajansı RIA Novosti'ye konuşan Ryabkov, Rusya'da tutuklu bulunan ve Mordovya bölgesindeki bir ceza kolonisine transfer edilen Amerikalı basketbol yıldızı Brittney Griner'in, Rus silah kaçakçısı Viktor Bout ile takas edilmesini umduğunu belirtti.

ABD yönetiminin basketbolcu Brittney Griner ve casuslukla suçlanan Paul Whelan’ı kurtarmak için esir takasını müzakere etmek istediği uzun süredir biliniyor.

ANKARA'DA GÖRÜŞMÜŞLERDİ

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta kolaylaştırıcı rol oynayan Türkiye, geçtiğimiz günlerde kritik bir toplantıya daha ev sahipliği yaptı.

CIA Direktörü William Burns ile Rusya Dış İstihbarat (SVR) Örgütü Başkanı Sergey Narışkin MİT’in ev sahipliğinde Ankara’da bir araya geldi.

ABD’li ve Rus istihbarat şeflerinin görüşmesinde esir takasının ele alındığı düşünülüyor.

ABD'NİN İSTEDİĞİ İKİ İSİM

Olimpiyat şampiyonu 31 yaşındaki Griner, 17 Şubat’ta, yani Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukrayna’ya başlattığı işgalden birkaç gün önce bagajında esrar yağı bulunduğu iddiasıyla Moskova’daki bir havaalanında gözaltına alınmıştı. Rusya’da ‘yasa dışı esrar bulundurmak’ ve ‘ülkeye esrar ile doldurulmuş elektronik sigara kartuşu sokmakla’ yargılanan Griner 9 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Eski bir donanma mensubu olan Paul Whelan ise reddettiği casusluk iddiasından 2020 yılında 16 yıl hapis cezası almıştı.