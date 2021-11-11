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Dünya Rusya'dan ABD'ye "Karadeniz" suçlaması
Dünya

Rusya'dan ABD'ye "Karadeniz" suçlaması

Rusya, Amerika Birleşik Devletleri'ni Karadeniz'de saldırgan eylemlerde bulunmakla suçladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-11 16:00:00 -
Rusya'dan ABD'ye "Karadeniz" suçlaması

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz’deki askeri faaliyetleri nedeniyle ABD’ye bölge güvenliğini tehdit eden saldırgan eylemlerde bulunma suçlamasında bulundu.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD ve NATO’nun Karadeniz’deki askeri faaliyetlerinde artış gözlemlenmediği belirtildi.

Rusya’nın son 24 saatte NATO’ya ait 4 keşif uçağını tespit ve takip ettiğinin öne sürüldüğü açıklamada, "ABD ve müttefiklerinin Karadeniz’de sınırlarımıza yakın, plan dışı tatbikatlar yapması, Rusya tarafından kışkırtılmamış, bölgesel güvenlik ve stratejik istikrar için tehdit oluşturan saldırgan eylemlerdir." ifadesi kullanıldı.

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