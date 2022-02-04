Rusya'dan ABD'ye çok sert Ukrayna cevabı

ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) yeni iddialar ortaya atılmış, Pentagon Sözcüsü John Kirby düzenlediği basın toplantısında, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını haklı çıkarmak için sahte videolar üreteceğine dair kanıtlar olduğunu ifade etmişti.

Bu iddiaya Rusya'dan cevap geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov iddiayı 'saçmalık' olarak nitelendirdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zaharova ise batıyı sağduyuya aykırı etmeye devam etmekle suçladı.

Zaharova batının Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceğine yönelik hayali bir durum oluşturulduğunun altını çizdi.

Çin'den Rusya'ya destek

Kremlin'den yapılan açıklamada Rusya ve Çin'in NATO genişlemesinin durdurulması adına orta bir çağrıya imza attıklarının altı çizildi. Ayrıca Rusya ve Çin'in AUKUS savunma ittifakı konusunda 'endişe' duyduğu belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı Basın Servisi tarafından kamuoyu ile yeni fotoğraflar paylaşıldı. Belarus ve Rus ortak askeri tatbikatları sırasında çekilen kareler ajanslar tarafından 'acil' kodu ile yayınlandı.

Tatbikatlarda motorlu tüfek, topçu ve tanksavar füze birimlerinin yanı sıra tanklar ve zırhlı personel taşıyıcı ekipleri yer aldı. 2022'nin ilk yurtdışı ziyaretini Çin'e yapan Putin bu ziyareti kapsamında Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile yaklaşık iki yıl sonra yüz yüze görüştü.

Kremlin'den yapılan açıklamada ise Rusya ve Çin'in NATO genişlemesinin durdurulması adına orta bir çağrıya imza attıklarının altı çizildi.

Putin, Çin Haber ajansı Xinhua tarafından Perşembe günü yayınlanan bir makalede Moskova ve Pekin'in küresel meselelerde "önemli bir istikrar sağlayıcı rol" oynadığını ve uluslararası ilişkilerin geliştirilmesine yardımcı olduğunu yazmıştı.

Putin yazısında ABD liderliğindeki bir diplomatik boykota açıkça atıfta bulunarak bu kararı eleştirmişti.