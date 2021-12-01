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Dünya Rusya'dan ABD'ye 2 ay süre
Dünya

Rusya'dan ABD'ye 2 ay süre

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, başkent Moskova’da üç yıldan fazla süredir bulunan ABD Büyükelçiliği çalışanlarının 31 Ocak 2022’ye kadar kentten ayrılmaları gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-12-01 14:44:00 -
Rusya'dan ABD'ye 2 ay süre

 

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, başkent Moskova’da üç yıldan fazla süredir bulunan ABD Büyükelçiliği çalışanlarının 31 Ocak 2022’ye kadar kentten ayrılmaları gerektiğini söyledi.

Sputnik'in haberine göre, haftalık basın toplantısında konuşan Zaharova, “ABD’nin yaptığını tam olarak sınırdışı etmek olarak değerlendiriyor ve aynı şekilde karşılık vermek istiyoruz. Moskova’da üç yıldan fazla süredir bulunan ABD Büyükelçiliği çalışanlarının 31 Ocak 2022’ye kadar kentten ayrılmaları gerekiyor” dedi.

Zaharova, bunun Rusya’nın seçimi olmadığını, bu oyunu oynamaya ABD’nin mecbur bıraktığını belirtti.

Zaharova, “ABD gelecek yıl 1 Temmuz’a kadar üç yıl kuralından vazgeçmez ve taviz vermezse, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın açıkladığı sayı ile eşit olacak kadar çalışan daha gönderilecek” dedi.

Zaharova, ABD’den ayrılmak zorunda olan Rus diplomatların üç yıl süre için Rusya’daki diplomatik kuruluşlarında çalışmalarının da yasaklandığını da ekledi.

Daha önce 30 Ocak 2022'ye kadar 27 Rus diplomatın aileleriyle birlikte ABD'den ayrılacağını duyurulmuştu.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov da bu adıma mutlaka yanıt vereceklerini söylemişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Jalina Porter, Rus diplomatların ülkeden ayrılmasının sınırdışı edilmeleri olarak değerlendirilmemesi gerektiğini iddia etmişti.

 

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