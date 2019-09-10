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Rusya'dan "ABD'nin casusu geri çektiği" iddiasına yanıt

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov:- "Bu adamı hiçbir zaman görmedim ve iş hayatındaki gelişmelerini ve hareketlerini takip etmedim"- "Bu görüşmede, hiç kimse herhangi bir devlet ya da devlet dışı sırı paylaşmadı"

10 Eylül 2019 Salı 16:11
Rusya'dan "ABD'nin casusu geri çektiği" iddiasına yanıt

MOSKOVA (AA) - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin, bazı istihbarat bilgilerini "kötü yönettiği" nedeniyle 2017'de Rus yönetiminde görevli bir casusu geri çektiği iddiasına ilişkin, "Bu adamı hiçbir zaman görmedim ve iş hayatındaki gelişmelerini ve hareketlerini takip etmedim." dedi.

Lavrov, Etiyopya Dışişleri Bakanı Gedu Andargachew ile başkent Moskova'daki görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

ABD'nin, Lavrov ile ABD Başkanı Donald Trump'ın 2017'de yaptıkları görüşme sonrası Rusya yönetimi içindeki Oleg Smolenkov isimli casusu geri çektiğine yönelik iddiaları yorumlayan Lavrov, "Bu adamı hiçbir zaman görmedim ve iş hayatındaki gelişmelerini ve hareketlerini takip etmedim. Dedikoduları yorumlamak istemiyorum çünkü onu tanımıyorum." dedi.

Lavrov, "Bu görüşmede, hiç kimse herhangi bir devlet ya da devlet dışı sırrı paylaşmadı. Toplantıya katılan dönemin Ulusal Güvenlik Danışmanı (Herbert Raymond) McMaster de bunu doğruladı. Bu, daha sonra ilgili yetkililer tarafından da doğrulandı." ifadesini kullandı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Smolenkov'un Kremlin'de çalıştığını, birkaç sene önce görevden alındığını ve devlet başkanın düzenlediği toplantılara katılmadığını söylemişti.

- ABD, 2017'de Rus hükümetindeki casusunu geri çekmiş

Amerikan yayın kuruluşu CNN, konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD'nin, bazı istihbarat bilgilerini "kötü yönettiği" gerekçesiyle 2017'de Rus yönetiminde görevli bir casusu geri çektiğini ileri sürmüştü.

Söz konusu karar, ABD Başkanı Trump'ın mayıs 2017'de Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya'nın Washington Büyükelçisi Sergey Kislyak ile yaptığı toplantıda, Suriye'deki DEAŞ hakkında İsrail'den aldığı istihbaratı paylaşmasının ardından alınmıştı.

Beyaz Saray Sözcüsü Stephanie Grisham, CNN'in haberine tepki vererek, "Bu haber sadece yanlış olmakla kalmıyor aynı zamanda birilerinin hayatını da tehlikeye atıyor." ifadesini kullanmıştı.

CIA Halkla İlişkiler Direktörü Brittany Barmell de "CNN'in, CIA'nın ölüm-kalım kararları aldığına dair üslubu yanlış." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 16:11
  1. ABD ajanı
  2. CNN
  3. Lavrov
  4. Oleg Selenkov
  5. Peskov
  6. Rusya

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