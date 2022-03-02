Rusya'dan 3. Dünya Savaşı açıklaması

Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırı 7. gününde. Bölgede çatışmalar devam ediyor. Ukrayna ordusu ülkenin birçok yerinde Rus askerlerine karşı direnişini sürdürüyor.

Saldırılarının devam ettiği Ukrayna'nın başkenti Kiev'de sirenler çalıyor. Rusya'dan batıya karşı yeni bir 'nükleer' tehdit geldi. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "3. dünya savaşı olursa nükleer ve yıkıcı olacaktır" dedi.

Lavrov şöyle konuştu:

Ukrayna'nın nükleer silah sahibi olmasına izin vermeyiz. 3. dünya savaşı nükleer ve yıkıcı olur. Ukrayna tarafı, ABD'nin talimatıyla Rusya ile müzakereleri ağırdan alıyor. Yaptırımlara hazırdık ama sporculara, gazetecilere ve kültür sektörü temsilcilerine karşı yaptırım uygulanmasını beklemiyorduk. Ukrayna halkı kendi hükümetini seçer, ancak hükümetin Ukrayna'nın tüm milletlerini temsil etmesi gerekiyor. Kırım Rusya'nın bir parçasıdır ve pazarlık konusu değildir.