Rusya'dan 14 yıl sonra aynı taktik! Şaşkına çeviren detay ortaya çıktı

Rusya'nın, 2008'de Gürcistan'a müdahale sonrası Güney Osetya ve Abhazya'nın bağımsızlığını tanıdığı metnin aynısını sadece şehir isimlerini değiştirerek, aynı gerekçelerle Donetsk ve Luhansk'ı da tanıdığı ortaya çıktı.



Ukrayna'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Sergiy Kyslytsya, Rusya'nın 2008'deki Gürcistan müdahalesi sonrası Güney Osetya ve Abhazya'yı tanıdığı kararnameler ile, Donetsk ve Luhansk'ı tanıdığı kararnameler arasındaki benzerlikleri vurgulayan belgeyi gösteriyor.

Aynı ifadelerin, aynı gerekçelerle sadece şehir isimlerinin değiştirilerek 14 yıl sonra yeniden kullanıldığını ifade eden Ukraynalı elçi, "Burada tartışacağımız şu; sıradaki Birleşmiş Milletler üyesi ülke hangisi?" dedi.