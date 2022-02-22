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Dünya Rusya'dan 14 yıl sonra aynı taktik! Şaşkına çeviren detay ortaya çıktı
Dünya

Rusya'dan 14 yıl sonra aynı taktik! Şaşkına çeviren detay ortaya çıktı

Rusya'nın Donetsk ve Luhansk bölgelerine ilişkin skandal kararının aynısını 14 yıl önce Gürcistan'da da aldığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-02-22 11:59:00 - 2022-02-22 12:30:39
Rusya'dan 14 yıl sonra aynı taktik! Şaşkına çeviren detay ortaya çıktı

Rusya'nın, 2008'de Gürcistan'a müdahale sonrası Güney Osetya ve Abhazya'nın bağımsızlığını tanıdığı metnin aynısını sadece şehir isimlerini değiştirerek, aynı gerekçelerle Donetsk ve Luhansk'ı da tanıdığı ortaya çıktı.

Ukrayna'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Sergiy Kyslytsya, Rusya'nın 2008'deki Gürcistan müdahalesi sonrası Güney Osetya ve Abhazya'yı tanıdığı kararnameler ile, Donetsk ve Luhansk'ı tanıdığı kararnameler arasındaki benzerlikleri vurgulayan belgeyi gösteriyor.

Aynı ifadelerin, aynı gerekçelerle sadece şehir isimlerinin değiştirilerek 14 yıl sonra yeniden kullanıldığını ifade eden Ukraynalı elçi, "Burada tartışacağımız şu; sıradaki Birleşmiş Milletler üyesi ülke hangisi?" dedi.

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Yorumlar

Muhtar

Batılı ülkeler 'şöyle yaparız, böyle ederiz diye atıp tutuyorlardı. En son yaptıkları belli: Kınadılar. Bence Kınamak ile kına yapmak onlar için aynı anlamda. Yani kendi kınamaları ile kendi münasip yerlerine kına yakmaları aynı anlama geliyor yani ''artık olan oldu başka çare yok'' deme kıvırması...
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